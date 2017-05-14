غرفة الشارقة تعزز برامجها لدعم مسيرة التنمية في الشرقية والوسطى

الشارقة (الاتحاد)

عززت غرفة تجارة وصناعة الشارقة برنامج مبادراتها المخصص لدعم مسيرة التنمية في المنطقتين الشرقية والوسطى من إمارة الشارقة، عبر تطوير فعاليات اقتصادية مبتكرة تركز على تنشيط الحركة التجارية والصناعية في المنطقتين ومضاعفة الفرص الاستثمارية فيهما وتحسين بيئتهما التنافسية.

وأطلقت الغرفة في هذا الإطار حزمة مبادرات من أبرزها ملتقى خورفكان الاقتصادي الأول، وندوة كلباء للفرص الاستثمارية، ومهرجان الذيد للرطب، وندوة تطوير صناعة المعارض في المنطقة الشرقية، ومبادرة «من خير مصانعنا»، بالإضافة إلى دعم فعاليات الموسم الخامس لمهرجان «المالح والصيد البحري».

وأكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حرص غرفة الشارقة على تطوير كافة مناطق إمارة الشارقة، واهتمامها بتعزيز تنافسية أسواق المنطقتين الشرقية والوسطى والارتقاء بواقعهما التجاري والصناعي، وصولاً إلى المساهمة الفاعلة في دفع عجلة التنمية المستدامة في الشارقة.

وقال: أطلقت غرفة الشارقة برنامج عمل متكامل مخصص لهاتين المنطقتين، يهدف لحفز رجال ورواد الأعمال المواطنين وتشجيعهم على إطلاق مشاريع تنموية وتنافسية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة والحيوية المتاحة في خورفكان وكلباء والذيد وغيرها من مدن المنطقتين الشرقية والوسطى.

وأضاف العويس أن عجلة مبادرات الغرفة وأنشطتها في المنطقتين الشرقية والوسطى انطلقت وهي في تطور مستمر ومستدام، مشيراً إلى أن التركيز منصب على تبنّي المبادرات الإبداعية والمبتكرة، وعلى العمل بروح الفريق مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات الفاعلة لتحقيق أفضل النتائج التي تنعكس إيجاباً على الواقعين الاقتصادي والاجتماعي في المنطقتين، وصولاً إلى المساهمة الفاعلة في إسعاد أهلنا وأبنائنا في كافة مناطق الشارقة.

وقال خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة انه في إطار سعي الغرفة لدعم مصالح مجتمع الأعمال في جميع مناطق إمارة الشارقة، وسعيها الدؤوب لتطوير الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص وتعزيز تنافسيته لاسيما في المنطقتين الشرقية والوسطى من الإمارة، أطلقت الغرفة مبادرة جديدة بعنوان «من خير مصانعنا»، تتمثل في تنظيم معرض خيري يخصص ريعه للأعمال الخيرية سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقاً، وتعرض من خلاله المنشآت الصناعية في الإمارة منتجاتها وسلعها، وذلك في إطار مبادرات الغرفة الرامية لتحفيز المواطنين والمقيمين بالدولة ومؤسسات القطاع الخاص في الشارقة على التطوع لخدمة المجتمع في «عام الخير».