10.5 مليار درهم قيمة المنشآت الصناعية

حوار: عبدالله الحريثي

كشف المهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، أن إجمالي قيمة المشاريع الصناعية بالإمارة تبلغ نحو 10.5 مليار درهم، متوقعاً أن تسجل هذه المعدلات نمواً ملحوظاً خلال السنوات المقبلة.

وقال في حوار مع «الاتحاد» إن مصنع الصوف الصخري الذي يعمل في الفجيرة يعد الأول عربياً بطاقة إنتاجية تبلغ 32 ألف طن سنوياً، إذ يقدم عوازل من المواد الطبيعية غير مضرة بالبيئة تأتي على شكل ألياف متجمعة نتيجة صهر صخور البازلت المستخرجة من جبال الفجيرة.

وأضاف ابن ماجد: «تتميز هذه المادة بعزلها للحرارة والصوت ومقاومتها العالية للحريق. وتعد من المواد الأساسية التي بدأت تدخل في عمليات البناء في مختلف دول العالم ضمن قوانين تلزم المنشآت الصناعية والبترولية استخدامها كصمام أمان ووقاية».

وبين إجمالي المنشآت الصناعية العاملة في الفجيرة تصل إلى 237 منشأة صناعية، يعمل بها 11025 عاملا، تتنوع بين مصانع الإسمنت والسيراميك والطابوق، وغيرها من مصانع مواد البناء وشركات الكسارات والمحاجر التي تعتبر من اهم المصانع التي تعمل حاليا في الإمارة.