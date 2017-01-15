استقالة الحكومة الأردنية وترقب تعديل وزاري

جمال إبراهيم (عمّان)
قدم وزراء حكومة هاني الملقي، رئيس الوزراء الأردني، استقالاتهم خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس. ومن المقرر أن يجري الملقي تعديلاً على حكومته اليوم الأحد.
وقالت مصادر أردنية نقلاً عن الملقي، إن الأخير سيقبل بعض الاستقالات وسيرفض بعضها. وأكد أن التعديل سيشمل بعض الحقائب السيادية. وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الملقي أكد أن «عدم الانسجام وسوء التنسيق بين الفريق الوزاري بات واضحاً للجميع».
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وبرز الاختلاف واضحاً بين أعضاء الحكومة الأردنية بعد هجوم إرهابي شنه مسلحون في محافظة الكرك «جنوب البلاد» في الثامن عشر من الشهر الماضي، نتج عنه مقتل 12 شخصاً، بينهم تسعة من قوات الدرك والأمن العام ومدنيان وسائحة كندية.
وتواجه حكومة الملقي انتقادات واسعة على خلفية إعلانها قبل أيام التوجه لرفع أسعار بعض السلع لتأمين 450 مليون دولار، لسد عجز موازنة العام الحالي البالغة 11,6 مليار دولار.