استقالة الحكومة الأردنية وترقب تعديل وزاري

جمال إبراهيم (عمّان)

قدم وزراء حكومة هاني الملقي، رئيس الوزراء الأردني، استقالاتهم خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس. ومن المقرر أن يجري الملقي تعديلاً على حكومته اليوم الأحد.

وقالت مصادر أردنية نقلاً عن الملقي، إن الأخير سيقبل بعض الاستقالات وسيرفض بعضها. وأكد أن التعديل سيشمل بعض الحقائب السيادية. وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الملقي أكد أن «عدم الانسجام وسوء التنسيق بين الفريق الوزاري بات واضحاً للجميع».

وقرر مجلس الوزراء تقديم موعد جلسته الأسبوعية إلى أمس بدلاً من اليوم الأحد، بسبب بدء البرلمان في مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2017. ومن المرجح أن يشمل التعديل عدداً من أعضاء الفريق الاقتصادي للحكومة، بهدف ضخ دماء جديدة، ووضع خطط اقتصادية ناجعة قادرة على النهوض باقتصاد المملكة.

وبرز الاختلاف واضحاً بين أعضاء الحكومة الأردنية بعد هجوم إرهابي شنه مسلحون في محافظة الكرك «جنوب البلاد» في الثامن عشر من الشهر الماضي، نتج عنه مقتل 12 شخصاً، بينهم تسعة من قوات الدرك والأمن العام ومدنيان وسائحة كندية.

وتواجه حكومة الملقي انتقادات واسعة على خلفية إعلانها قبل أيام التوجه لرفع أسعار بعض السلع لتأمين 450 مليون دولار، لسد عجز موازنة العام الحالي البالغة 11,6 مليار دولار.