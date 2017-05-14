الأهلي يستهل حملة الدفاع عن اللقب بالفوز على اتحاد جدة

علي معالي(دبي)

افتتح فريق سلة النادي الأهلي حملة الدفاع عن لقبه في بطولة الأندية الخليجية التي انطلقت أمس الأول بضيافة نادي المنامة البحريني، «خليجي 37»، بتخطي فريق اتحاد جدة السعودي في المجموعة الأولى بالفوز 90-76.

قدم الأهلي مستوى فنياً قوياً وفرض نفسه على مجريات المباراة، واستحق حصد أولى نقاط الفوز في مجموعته، وجاءت نتائج أشواط المباراة: 16-13، 29-16، 33-24 (الأهلي)، 23-12(الاتحاد)، وكان أبرز مسجلي الأهلي المحترف الأميركي سام يونج 24 نقطة وقيس عمر 16 نقطة وطلال سالم 15 نقطة.

ويلتقي في ثالث أيام البطولة اليوم، الشباب الإماراتي مع الاتفاق العماني، الأهلي الإماراتي مع الأهلي البحريني، والريان القطري مع المنامة البحريني. وضمن نتائج اليوم الأول فاز الأهلي البحريني على السد القطري 72 /‏ 47، والمنامة البحريني على الاتفاق العماني 82 /‏ 47.

على الجانب الآخر في مفاجأة من العيار الثقيل، رفض دولي كرة السلة (فيبا) عدم مشاركة 7 لاعبين قطريين دفعة واحدة، في صفوف ناديي السد والريان في البطولة، لعدم مطابقتهم نظام قانون الاتحاد الدولي الجديد.