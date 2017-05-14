7 منتخبات تدشن «دولية» فزّاع لسلة الكراسي المتحركة اليوم

دبي(الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات النسخة التاسعة لبطولة فزّاع الدولية لكرة السلة على الكراسي المتحركة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، والتي ينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم حتى الخميس في صالة مكتوم بن محمد آل مكتوم في النادي الأهلي.

وتتنافس 7 منتخبات على اللقب يتقدمها منتخبنا المتوج به مرتين وكل من البحرين، السعودية، تايلاند، بريطانيا، اليابان، وجنوب أفريقيا التي تشارك للمرة الأولى، حيث من المقرر أن تكون اللجنة المنظمة قد عقدت مساء أمس الاجتماع الفني ومراسم القرعة لتوزيع المنتخبات على مجموعتين.

ووجه ثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزّاع الدولية لأصحاب الهمم الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ليس على دعمه فقط، ولكن على إصرار سموه على وجود بطولات لأصحاب الهمم، حيث إن شعاع بطولات فزّاع يمتد إلى المنطقة والقارة والعالم بأكمله، وباتت هذه البطولات حجر أساس لإعداد كل فريق وكل رياضي من أجل الموسم بأكمله.

وقال: إن لعبة كرة السلة تعد بالنسبة لأصحاب الهمم الأيقونة، حيث كانت البداية بها لتنطلق بقية الألعاب، وأسهمت هذه اللعبة في تأهيل العديد من ذوي الهمم، وشكلت متنفساً لهم للإبداع وإبراز طاقاتهم الكامنة، إلى جانب دورها في تعزيز التواصل الاجتماعي، من منطلق أنها لعبة جماعية وتحظى بمتابعة جماهيرية، ولا تزال الأكثر شعبية بالنسبة لأصحاب الهمم على مستوى العالم، ومنذ النسخة الأولى لبطولات فزّاع الدولية تواجدت بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة وهي تشكل مسك الختام للموسم الحالي.

وأضاف: جذبنا مدارس متنوعة في رياضة سلة الكراسي المتحركة، ووجود منتخبات قوية فنياً يساعد على إبقاء هذه البطولة بمستويات مرتفعة، ونحاول دائماً التواصل مع الاتحاد الدولي لاختيار المنتخبات القادرة على تحقيق الإضافة للبطولة.

وقال إبراهيم سالم الحمادي، لاعب منتخبنا الوطني لسلة الكراسي المتحركة: تضيف لنا البطولة سنوياً الكثير من الفوائد الفنية بالاحتكاك مع مدارس مختلفة من المنطقة وآسيا وأوروبا، مما يكون له المردود الإيجابي على مسيرة «سلة أصحاب الهمم» على الصعد كافة.

يذكر أن نادي دبي لأصحاب الهمم ينظم البطولة بالتعاون مع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، ومجلس دبي الرياضي، والاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، واللجنة البارالمبية الإماراتية.

يُشار إلى أن منتخبنا قد حصل على لقب النسخة الأولى العام 2009، فيما حلق المنتخب المغربي بلقب النسخة الثامنة بعد الفوز في المباراة النهائية على اليابان بنتيجة 73-60، ليكسب الذهب للمرة الأولى في ثاني مشاركاته، فيما حسمت بريطانيا صراع الميدالية البرونزية، بعد منافسة قوية مع المنتخب التايلاندي بالفوز بفارق نقطة واحدة، بعد التمديد لشوط إضافي، بنتيجة 53-52، في مباراة شهدت ندية وإثارة من المنتخبين.