«ملتقى المنال» يناقش تحديات «أصحاب الهمم»

الشارقة (الاتحاد)

أكملت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية كل الاستعدادات لانطلاق «ملتقى المنال» صباح غدٍ، في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تحت شعار «عن بعد..أصحاب الهمم والإعلام الرياضي»، برعاية الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، وبالشراكة مع اتحاد المعاقين واللجنة البارالمبية الآسيوية من أجل تعزيز علاقة الإعلام مع رياضة أصحاب الهمم والمؤسسات القائمة عليه، والارتقاء بمستواه وتقديم الحلول أمام التحديات التي تواجهه. ووجهت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على ما يقدمه من دعم ومساندة لرياضة أصحاب الهمم التي كان لها الدور الكبير والمؤثر في الارتقاء بهذه الرياضة، ولا ننسى مكرمته حين أمر بإنشاء نادي الثقة للمعاقين الأول من نوعه على مستوى المنطقة بمواصفات عالمية. وأشارت إلى أن تعاطي الإعلام مع قضايا أصحاب الهمم يستحوذ على قدر كبير من الأهمية من أجل الوصول إلى صيغة تحفظ لهؤلاء الأشخاص حقهم وتضمن كرامتهم وتعرض واقعهم دون مبالغة أو استهانة، انطلاقاً من وعي وإدراك ما يمثله «أصحاب الهمم» من قيمة إنسانية لأنفسهم ولمجتمعهم.

وأضافت: لاحظت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بخبرتها الطويلة أنه وعلى الرغم من جميع البطولات والإنجازات التي يحققها أصحاب الهمم، ما زال الإعلام الرياضي المقروء والمسموع غير قادر على مواكبة هذه الإنجازات بالطريقة المهنية التي تليق بها وبأصحابها، مكتفياً بنقل الأخبار ضمن المناسبات الرياضية فقط، دون أن يقدم رؤية رياضية وموضوعية لهذا الإنجاز، أو مناقشة إعلامية بناءة يسهم فيها اختصاصيون ذوو مهنية رفيعة وخبرة مشهودٍ لها.

ولفتت إلى أن «ملتقى المنال» من أهم المناسبات للتذكير بالدور الريادي للخدمات الإنسانية في دعم رياضة «أصحاب الهمم».

وأشارت إلى أن دورة الألعاب البارالمبية تعتبر ثاني أكبر حدث دولي متعدد الرياضات في العالم منذ العام 1988، وحين نضيف إليها عشرات، إن لم يكن المئات من البطولات الرياضية المحلية والعربية والدولية التي يقدم فيها الأشخاص ذوو الإعاقة نماذج رائعة في الإصرار والعزيمة والمنافسة الشريفة، نستنتج دون أي شك أن هذا المجال يستحق من الإعلام الرياضي قدراً أكبر من التغطية، سواء بالأخبار أو المقالات التحليلية أو التقارير المصورة أو المقابلات أو البرامج الحوارية والمنتديات الرياضية المنتظمة.