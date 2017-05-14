121 سفينة تحيي رحلة «القفال 27» اليوم

دبي (الاتحاد)

برعاية ‬سمو ‬الشيخ ‬حمدان ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم، ‬نائب ‬حاكم ‬دبي ‬وزير ‬المالية، ‬تنطلق ‬اليوم ‬النسخة ‬السابعة ‬والعشرين ‬لسباق القفال ‬السنوي ‬للسفن ‬الشراعية ‬المحلية ‬60 ‬قدماً، ‬والذي ‬ينظمه ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية، ‬كمسك ‬ختام ‬منافسات ‬الموسم ‬الرياضي ‬البحري ‬2016-2017.

وكان‎ ‬مقرراً ‬أن ‬يقام ‬السباق ‬حسب ‬الموعد ‬المحدد ‬‬أمس، ‬لكن ‬التغيير ‬المفاجئ ‬لسرعات ‬الرياح ‬وحالة ‬البحر ‬اضطر ‬اللجنة ‬المنظمة ‬إلى ‬اتخاذ ‬قرار ‬التأجيل ‬يوماً ‬واحداً، ‬بعد ‬التشاور ‬مع ‬الشركاء ‬وعقب ‬اجتماع ‬خاص ‬بين ‬اللجنة ‬العليا ‬المنظمة ‬وكبار ‬النواخذة، ‬حيث ‬اتخذ ‬القرار ‬تنفيذاً ‬لتوجيهات ‬سمو ‬الشيخ ‬حمدان ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم ‬راعي ‬الحدث، ‬الذي ‬يضع ‬دائماً ‬الأولوية ‬لمبدأ ‬الأمن ‬والسلامة.

وكان‎ ‬المشاركون ‬تفاجأوا ‬صباح ‬أمس بهبوب ‬رياح ‬السهيلي ‬التي ‬ضربت ‬سواحل ‬جزيرة ‬صير ‬بونعير، ‬وأدت ‬إلى ‬حالة ‬عدم ‬استقرار ‬وارتفاع ‬الموج، ‬الأمر ‬الذي ‬دعا ‬اللجنة ‬المنظمة ‬إلى ‬رفع ‬العلم ‬الأحمر ‬من ‬أجل ‬منع ‬قدوم ‬السفن ‬إلى ‬خط ‬البداية، ‬لحين ‬اتخاذ ‬القرار ‬والانتظار ‬حتى ‬تهدأ ‬الأمور ‬مع ‬انقضاء ‬ساعات ‬الصباح ‬الأولى.

وقامت‎ ‬اللجنة ‬بالاتصال ‬بالجهات ‬المعاونة ‬في ‬تنظيم ‬الحدث، ‬ومن ‬بينها ‬شرطة ‬دبي ‬التي ‬تؤمن ‬سير ‬‬السفن ‬في ‬رحلة ‬العودة ‬من ‬جزيرة ‬صير ‬بونعير، ‬ومن ‬ثم ‬الالتقاء ‬مع ‬كبار ‬النواخذة ‬في ‬اجتماع ‬مفتوح ‬للاستماع ‬لوجهة ‬النظر ‬من ‬جانبهم ‬في ‬هذا ‬الأمر، ‬حيث ‬جاء ‬القرار ‬في ‬النهاية.