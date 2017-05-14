121 سفينة تحيي رحلة «القفال 27» اليوم

دبي (الاتحاد)
برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، تنطلق اليوم النسخة السابعة والعشرين لسباق القفال السنوي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، كمسك ختام منافسات الموسم الرياضي البحري 2016-2017.
وكان مقرراً أن يقام السباق حسب الموعد المحدد أمس، لكن التغيير المفاجئ لسرعات الرياح وحالة البحر اضطر اللجنة المنظمة إلى اتخاذ قرار التأجيل يوماً واحداً، بعد التشاور مع الشركاء وعقب اجتماع خاص بين اللجنة العليا المنظمة وكبار النواخذة، حيث اتخذ القرار تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم راعي الحدث، الذي يضع دائماً الأولوية لمبدأ الأمن والسلامة.
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وقامت اللجنة بالاتصال بالجهات المعاونة في تنظيم الحدث، ومن بينها شرطة دبي التي تؤمن سير السفن في رحلة العودة من جزيرة صير بونعير، ومن ثم الالتقاء مع كبار النواخذة في اجتماع مفتوح للاستماع لوجهة النظر من جانبهم في هذا الأمر، حيث جاء القرار في النهاية.
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