كأس رئيس الدولة للخيول العربية في ضيافة دوفيل اليوم

أحمد وهاب (دوفيل)

تنطلق اليوم الجولة الثانية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ 24، في مضمار دوفيل الفرنسي الشهير الذي يحتضن للمرة الأولى من نوعها سباقاً للخيل العربي الأصيل، ما يمثل مكسباً كبيراً لنهج الإمارات الطامح لإعلاء شأنه عالمياً.

وتتجه أنظار السباقات العالمية نحو التحدي المثير الذي يجمع نخبة الخيول العربية الأصيلة في فرنسا وأوروبا في جولة افتتاحية المحطات الأوروبية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة 2017، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دعماً لإعلاء الخيل العربي الأصيل وتعزيز مكانته في المضامير العالمية، بما يتماشى مع نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويقام السباق لمسافة 2000 متر للفئة الأولى وخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، بمشاركة 7 خيول، وبمجموع جوائز 100 ألف يورو، وذلك تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي وبتنظيم اللجنة المشرفة برئاسة مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي، رئيس لجنة الفروسية في المجلس، وبإشراف عام من فيصل الرحماني مستشار قطاع الفروسية في مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العليا لسباقات الخيل الفرنسية «فرانس جالوب».

ويتقدم المشاركين في السباق «مراقب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب فرانسو أورو، وقيادة الفارس فرانسوا برتراس، و«الموفق» للشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، بإشراف المدرب توما فورسي، وقيادة الفارس جوليان أوج، و«خطاب» للشقب ريسينج، بإشراف المدرب توما فورسي قيادة الفارس جيروم كابر، «الشهير» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف المدرب فرانسوا أورو، وقيادة الفارس مايكل فورست، «مهداف عذبة» للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، بإشراف المدرب فيليب سوقرب، وقيادة الفارس بيير بودا، - «لايتينج بولت» للهولندية كارين بوندابست الفائزة في محطة بريطانيا ضمن سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة في مضمار دونكاستر الشهير العام الماضي، كما تشرف أيضاً على تدريب بولت، فيما تقوده الفارسة كرستين ديمرو، في حين يشارك في السباق «برادا» للمالك الهولندي جي زيتوليف، بإشراف المدرب جي تي زيتوليف، وقيادة الفارس أنطوان هملن.