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السيسي يشيد بجهود الجيش والشرطة في حماية الأمن
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تاريخ النشر: الأحد 15 يناير 2017

القاهرة (وكالات)

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس بجهود القوات المسلحة والشرطة في حماية أمن مصر، معرباً عن تقديره وتقدير المصريين للتضحيات الكبيرة التي يقدمونها.

وشدد السيسي، خلال اجتماع شارك فيه كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، على استمرار التحلي بأعلى درجات الاستعداد القتالي واليقظة والحذر، فضلاً عن مواصلة التنسيق المستمر والمكثف بين الأجهزة المعنية كافة، بحيث يتم حصار الجماعات الإرهابية وملاحقة عناصرها والقبض عليها.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية الراهنة في أنحاء البلاد كافة، لاسيما في سيناء.

     
 

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