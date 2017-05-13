ماكرون يزور ألمانيا الاثنين

برلين (أ ف ب)

تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد غدٍ الاثنين الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون الذي يتولى مهامه غداً الأحد، حسبما أعلن المتحدث باسم ميركل شتيفن سايبرت. وتابع المتحدث في لقاء صحفي معتاد أمس أن «المستشارة سيسرها استقبال الرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون في مقر المستشارية بعد ظهر الاثنين».

ويلي الاجتماع بين ميركل وماكرون مؤتمر صحفي مشترك قبل مأدبة عشاء رسمية. ولم يفصح المتحدث عن فحوى اللقاء، فيما ينتظر أن يدلي كل من ميركل وماكرون بموقفهما بشأن مسائل تتعلق بإصلاح الاتحاد الأوروبي.

وشددت أوساط الرئيس الفرنسي الجديد على «أهمية العلاقات بين بلدينا، من أجل إحياء المشروع الأوروبي».

وقالت هذه الأوساط «ثمة رغبة في عمل مشترك على بعض الأولويات: الأمن والاقتصاد والاستثمارات والحماية الاجتماعية مع مكافحة سياسة الإغراق، إضافة إلى موضوع العمال المنفصلين».