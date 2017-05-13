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الصومال يوقّع اتفاقية أمنية دولية لتحقيق الاستقرار
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تاريخ النشر: السبت 13 مايو 2017

لندن (أ ف ب)

وقّع الرئيس الصومالي مع المجتمع الدولي، اتفاقاً أمنياً يهدف إلى تحقيق الاستقرار في بلاده من خلال تعزيز أمنها وإنعاش اقتصادها ومحاربة الجوع.

وأشاد محمد عبد الله محمد بـ «يوم تاريخي للصومال» بعد إبرام الاتفاق بين مقديشو والشبكة الدولية التي جمعت في لندن أربعين وفداً ومؤسسة دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجامعة الدول العربية، في حضور الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس، ووزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، ومسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني.

وقال الرئيس الصومالي «التوقعات كبيرة جداً، وعدم التمكّن من بلوغها ليس خياراً». وقد توافق الصومال وشركاؤه على اتفاقية أمنية من 17 صفحة، تهدف إلى إرساء الأسس لبلد مسالم ومزدهر.

وتنص الاتفاقية، خصوصاً، على أن يتولى الجيش الوطني فرض الأمن في البلاد بشكل أكبر.

ودعا الرئيس الصومالي إلى أن يتم في مستقبل قريب رفع الحظر على الأسلحة المفروض على بلاده، مؤكداً أن النزاع قد يستمر عشر سنوات أخرى إذا لم يتمكن الجيش الوطني من الحصول على أسلحة أفضل لمحاربة حركة الشباب. ... المزيد
     
 