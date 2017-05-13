إسرائيل تخترق شبكة هاتف لبنان



تاريخ النشر: السبت 13 مايو 2017 بيروت (وكالات) اتهمت وزارة الاتصالات اللبنانية امس، إسرائيل باختراق شبكة الهاتف اللبنانية وإجراء اتصالات مشبوهة بآلاف المواطنين اللبنانيين. وقالت الوزارة في بيان، إن نحو عشرة آلاف رقم في مختلف المناطق اللبنانية تلقت امس الأول «اتصالات مشبوهة»، من خلال استعمال تقنية عالية لاختراق الشبكة الهاتفية من خارج لبنان. وأشارت إلى أن التدقيق الفني اظهر أن الاتصالات أتت من فرنسا وإيطاليا وسوريا والعراق ودول أخرى إلى داخل الشبكة اللبنانية من دون أن تظهر الأرقام الحقيقية الصادرة عن هذه الاتصالات، كما تم التلاعب عمداً بالرقم الذي يظهر على شاشة الهاتف المتلقي ليظهر وكأن مصدرها شبكة الهاتف الثابت في لبنان.