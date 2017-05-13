قصة الـ 1000

عمرو عبيد (القاهرة)

قبل جولتين من نهاية الموسم الحالي في الليجا، سجلت الفرق الإسبانية 1049 هدفاً خلال 359 مباراة «بمعدل 2.92 هدف /‏‏‏‏‏ المباراة»، ليتجاوز المعدل الحالي ما سبق تسجيله في الموسم الماضي، حيث اهتزت الشباك 1043 مرة في 380 مباراة بمعدل 2.74 هدف، وبات تسجيل 1000 هدف وأكثر في الدوري الإسباني هو أمراً اعتيادياً طيلة السنوات الماضية، خاصة مع تجاوز العملاقين برشلونة لحاجز الـ100 هدف في الموسم الحالي، واقتراب الريال من تخطي نفس الحاجز، وشهد تسجيل الأهداف المميزة رقمياً «من 100 حتى 1000» مفارقات كروية عدة.

البداية كانت مبكرة عندما تم إحراز الهدف رقم 100 في ثاني أيام الجولة الرابعة، حاملاً توقيع البرازيلي جابريل آبيلت لاعب وسط ليجانيس في مرمى برشلونة، والطريف أن الهدف لم يعنِ شيئاً على الإطلاق لليجانيس، حيث سحقه البلوجرانا في تلك المواجهة بخمسة أهداف مقابل هذا الهدف الوحيد، الذي جاء في ختام اللقاء حفظاً لماء الوجه في الدقيقة 80، بعد تصويبة رائعة بالقدم اليسرى لجابريل، نفذها ببراعة ليكون هو باكورة أهداف البرازيلي في الليجا، والتي بلغت 5 أهداف حتى الآن، بعدما اعتاد هز شباك الكبار بواقع هدف واحد في مرمى الريال وإشبيليه، بالإضافة إلى ذلك الهدف.

ولم ينتظر عشاق الليجا كثيراً إذ أحرز جيرارد بيكيه الهدف رقم 200 في الجولة السابعة من المسابقة في مباراة، سجل فيها الدولي الإسباني هدفيه الوحيدين في الدوري الحالي، إلا أنه لم ينجح في إنقاذ الفريق الكتالوني من هزيمة قاسية أمام سيلتا فيجو 3 /‏‏ 4، حيث كان هذا الهدف هو الثالث للبارسا، بعدما حاول العودة عقب التأخر بثلاثية نظيفة للسماوي، في أول نصف ساعة من عمر اللقاء، واستخدم بيكيه رأسه قبل النهاية بثلاث دقائق، ليحرز هذا الهدف بالتخصص عقب هدفه الأول بالرأس أيضاً.

بعد مرور 3 جولات أخرى كانت الليجا على موعد مع الهدف رقم 300 المؤثر، الذي منح ديبورتيفو لاكورونا التعادل أمام فالنسيا في الأسبوع العاشر، بهدف رأسي رائع للتركي إيمري كولاك من تمريرة عرضية للإسباني خوان فران مع نهاية الشوط الأول من تلك المباراة، وكان أول أهداف هذا الثنائي سواء بالتسجيل أو الصناعة في النسخة الحالية.