إطلاق شعار وخطط أكاديمية «آسيوي للشطرنج»

العين (الاتحاد)

بحضور ومباركة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، تم الإعلان في مدينة العين عن الشعار الجديد لأكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج وخطط تطوير اللعبة في القارة. وأشار هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، في وجود كاستو أبوندو المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، إلى أن الشعار الجديد يعتبر انطلاقة جديدة للأكاديمية، التي بدأت نشاطها في عام 2012 كأحد الأذرع الأكاديمية.

وأضاف الطاهر أنه قد فقد تقرر إنشاء 20 أكاديمية في مختلف بلدان القارة الآسيوية، وفي المرحلة الأولى سيتم تأسيس أكاديميات بمنطقة غرب آسيا في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وفي شبه القارة الأسترالية.

ووجه الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط بالتعاقد مع عدد من الخبراء والمؤسسات الدولية المتخصصة لتوفير مناهج التدريب في الأكاديميات، وأبرزها المنهج البريطاني والمنهج السنغافوري، وأيضاً سيتم الاتفاق مع جهات متخصصة في روسيا للاستفادة من تجارب وخبرات المدرسة الروسية والأكاديميات المتخصصة، وسيتم ترجمة المنهج التدريبي باللغات الآسيوية الرسمية المعتمدة ومنها اللغة العربية.