وزير الدفاع البريطاني: السعودية تدافع عن نفسها ضد الحوثيين

لندن (وكالات)

أكد وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أن السعودية «تدافع عن نفسها في الحرب التي فرضت عليها من قبل ميليشيا الحوثي في اليمن».

وقال في حديث لإذاعة «بي بي سي 4» إن السعودية لديها الحق تماماً في الدفاع عن نفسها ضد المتمردين الحوثيين. وأكد الوزير البريطاني «السعودية تتعرض لمهاجمة المتمردين الحوثيين عبر حدودها الجنوبية مع اليمن، لقد قصف الحوثيون مدنهم وقراهم»، في إشارة للتعديات الحوثية على بعض مدن المملكة. وأضاف «السعودية مؤهلة تماماً للدفاع عن نفسها وأن لها الحق الكامل في دعوة أصدقائها إلى القيام بذلك». وأكد فالون أن موقف حكومته موحد للمحافظة على العلاقة مع السعودية واعتبارها شريكاً استراتيجياً مهماً للغاية، وقال «إن المملكة العربية السعودية شريك رئيسي لنا، شريك تجاري مهم للغاية، ولكنها أيضاً شريك دفاعي».

وكان السفير البريطاني لدى اليمن سيمون شركلف، أكد، في مارس الماضي، دعم بلاده للسعودية في الدفاع عن نفسها وعن أراضيها ومواطنيها من التهديدات في المنطقة. كما أشار إلى أن هناك تساؤلات بشأن عمليات تهريب السلاح عبر ميناء الحديدة، مطالباً بسرعة معالجة هذه المخاوف في أقرب وقت ممكن.