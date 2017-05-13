الإمارات تعيد تأهيل البنية التحتية في لحج

عدن (الاتحاد)

أشادت السلطات المحلية في محافظة لحج، بالدعم المقدم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة في إعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت جراء الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية.

وأعرب وكيل محافظ لحج وضاح الحالمي، عن شكره لدولة الإمارات للدعم والاهتمام الذي توليهما للمحافظة، ومساهمتها في إعادة تأهيل ما خلفته الحرب في البنية التحتية، مضيفا أن جملة مشاريع تنموية تم تدشينها في قطاعات التعليم والصحة والمياه ويجري العمل على تنفيذها من أجل تطبيع الحياة وإعادة النهوض بتلك المرافق والنهوض بالمحافظة.

وأضاف الحالمي أن تنفيذ المشاريع التنموية جاء ضمن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها مؤخرا مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، مشيراً إلى أن هذه المشاريع ستسهم في تعزيز جهود السلطة المحلية الرامية لتحسين مختلف القطاعات الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين.

وأكد أن الإمارات لعبت دوراً بارزاً في عملية دعم المشاريع التنموية في عدة محافظات محررة ضمن جهودها الرامية لإعادة الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تحسنا كبيرا في الخدمات الأساسية وفتح آفاق اقتصادية واستثمارية جديدة.

وختم وكيل محافظة لحج تصريحاته بالقول إن هذه الجهود الحثيثة المقدمة من قبل الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر تسهم بشكل فاعل في دفع عجلة النهوض في المحافظات المحررة، موضحاً أن الاتفاقية تأتي ضمن خطوات لحج في اتجاه البناء وتعزيز التنمية وإعادة الإعمار.

وتشمل مشاريع قطاع الصحة، إعادة تأهيل المعهد الصحي وتوفير الاحتياجات الطبية لتحسين الخدمات الصحية في لحج، فيما تتضمن مشاريع التعليم دعم مدرستين بشكل متكامل وتوفير احتياجات عدد من المدارس وتوفير وسائل تعليمية جديدة، فيما تضمنت مشاريع المياه تأهيل عدد من الآبار التي تؤمن مديريتي الحوطة وتبن وإجراء الصيانة للمولدات وشبكات المياه.

وقدمت الإمارات مساعدات عاجلة لإعادة تأهيل وصيانة عدد من المباني والمرافق الخدمية في لحج في إطار جهودها الرامية لدعم خطوات إعادة الإعمار.