يقتل خطيبته و5 من أقاربها ثم ينتحر

انتحر رجل خمسيني تبحث عنه السلطات البلغارية منذ أيام بعدما قتل ستة أشخاص، بإطلاق رصاصة على نفسه، بحسب ما أعلنت النيابة العامة.

وكانت السلطات البلغارية نشرت قوات من الشرطة والجيش للبحث عن روسن أنغيلوف، البالغ من العمر 56 عاماً، بعدما قتل ستة أشخاص ليلة رأس السنة، بدافع الغيرة الشديدة.



وقد عثر عليه جثة هامدة وفي يده مسدس، في دارة مهجورة في شمال العاصمة صوفيا، بحسب ما أعلنت المدعية العامة ناتاليا نيكولوفا.



وتوصّل الخبراء بدرجة عالية من الثقة إلى أن الرجل أطلق النار على نفسه.

وكانت السلطات تبحث عن روسن لاتّهامه بأنه قتل خطيبته السابقة وخمسة من أقاربها في ضواحي صوفيا ليلة رأس السنة، في جريمة هي الأكثر دموية في بلغاريا منذ ثلاثين عاماً.



وقد سبق لأنغيلوف أن سجن لإدانته بالسرقة والاغتصاب. وكان مطلوباً منذ ثماني سنوات في قضية أخرى.

لكنه كان يعيش متوارياً عن نظر السلطات، إذ كان يعمل في وظائف غير معلنة، بحسب وسائل الإعلام.