«أوبك»: دولاران متوسط ارتفاع النفط في أبريل

فيينا (وام)

بلغ متوسط سعر مرجعية منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» لشهر أبريل الماضي 51.34 دولارا للبرميل، بارتفاع بنسبة 2.0 دولار.

وكشفت «أوبك» في تقرير لها حول سوق النفط العالمي لشهر مايو ارتفاع سعر خام برنت 2.4 دولار ليصل إلى 53.82 دولار للبرميل ومؤشر نيمكس غرب تكساس الوسيط 2.9 دولار ليصل إلى 51.12 دولار للبرميل.

وأظهر تقرير «أوبك»، أن خام برنت غرب تكساس الوسيط تقلص قليلاً إلى 2.70 دولار للبرميل، منوهاً بأن الطلب على خام «أوبك» في عام 2016 بلغ 31.8 مليون برميل يومياً، وهو أعلى بمقدار 2.0 مليون برميل يومياً، مقارنة بعام 2015.

وتوقع التقرير أن يصل الطلب على خام «أوبك» في العام الجاري 2017 إلى 31.9 مليون برميل يومياً، أي أعلى بنحو 0.2 مليون برميل يومياً، مقارنة بعام 2016.

من جهة أخرى، أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أن سعر سلة خاماتها الـ 13 وصل أمس إلى 48.37 دولار للبرميل، مقارنة بسعر اليوم الذي قبله 47.31 دولار.