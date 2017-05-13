وصول منتخبات «فزّاع لسلة الكراسي المتحركة»

دبي (الاتحاد)

اكتمل وصول المنتخبات المشاركة في بطولة «فزّاع الدولية التاسعة لكرة السلة على الكراسي المتحركة»، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتنطلق منافساتها غداً في صالة مكتوم بن محمد آل مكتوم في النادي الأهلي وحتى 18 مايو الجاري.

والمنتخبات المشاركة هي: البحرين، السعودية، تايلاند، بريطانيا، اليابان وجنوب أفريقيا، إلى جانب منتخبنا الوطني الذي حقق اللقب من قبل مرتين.

وتعقد اللجنة المنظمة الاجتماع الفني مساء اليوم، حيث سيتم إجراء مراسم القرعة وتوزيع الفرق على مجموعتين، وبالتالي إصدار البرنامج الكامل للمباريات التي تنطلق صباحاً كل يوم.

وأعلن ماجد العصيمي، مدير بطولات فزّاع الدولية لأصحاب الهمم، عن وصول الفرق المشاركة التي تواجدت فرق عمل العلاقات العامة للبطولة لاستقبالها على مدار الساعة في المطار لاستقبالهم، وتأمين كل احتياجاتها.

وكشف العصيمي عن اكتمال التحضيرات في النادي الأهلي لاستقبال البطولة مع إقامة فعاليات مرافقة، وقال: تم إقامة ركن تراثي بجانب الصالة، وإطلاق مسابقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنادي دبي لأصحاب الهمم، وذلك للعمل على منح اللاعبين المشاركين المجال لقضاء أوقات ممتعة خلال الفترة التي لا يخوضون فيها المباريات بالتعرف على الأكلات والمنتجات الشعبية، إلى جانب زيادة تفاعل المجتمع مع البطولة عبر مسابقات وسائل التواصل الاجتماعي، والعمل على نشر هذه الرياضة وجذب المزيد من أصحاب الهمم لممارستها وتعلم مهاراتها.