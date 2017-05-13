«تعليمية الشارقة» تعتلي القمة بـ6 ذهبيات

رأس الخيمة (الاتحاد)

أسدل الستار على نهائيات بطولة مدارس الدولة للشطرنج للفتيات، التي أقيمت أمس الأول بالتعاون بين اتحاد الشطرنج ووزارة التربية والتعليم واتحاد الرياضة المدرسية، بصالة مدرسة المنصور برأس الخيمة، بإشراف نادي فتيات رأس الخيمة، وشهدت منافسات قوية بين الطالبات في حضور حسين خلفان الشامسي أمين عام اتحاد الشطرنج، وحصة شكر رئيس نادي فتيات رأس الخيمة للشطرنج، وانتصار الزعابي عضو مجلس إدارة نادي فتيات رأس الخيمة للشطرنج، وترأس لجنة الحكام الحكم الدولي هبة آل علي وعاونها سارة وهاجر جمال.

وتصدرت منطقة الشارقة التعليمية المركز الأول والميدالية الذهبية في 6 مسابقات من أصل 11 مسابقة، فيما جاءت منطقة دبي التعليمية في المركز الثاني بعدما فازت بالمركز الأول في 4 مسابقات، وحصلت منطقة رأس الخيمة التعليمية على المركز الأول مرة واحدة.

وأسفرت النتائج عن فوز شيماء نعمان آل علي من مدرسة الرفاع الثانوية بمنطقة الشارقة التعليمية، بالمركز الأول لمسابقة الصف الثاني عشر برصيد 6 نقاط، وفي المركز الثاني جواهر خليل من مدرسة أسماء بنت النعمان بمنطقة دبي التعليمية برصيد 3 نقاط، والثالثة روضة فرج من مدرسة سكينة بنت حسين بمنطقة دبي التعليمية برصيد نقطتين.

وفي مرحلة الصف العاشر، تصدرت نورة توير من أكاديمية رأس الخيمة الأميركية بمنطقة رأس الخيمة التعليمية المركز الأول برصيد 4 نقاط، وجاءت ريم خليل من مدرسة فاطمة الزهراء بمنطقة الشارقة التعليمية في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وحصلت كلثم أنور من مدرسة سكينة بنت حسين بمنطقة دبي التعليمية على المركز الثالث برصيد نقطتين.