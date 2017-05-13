مستثمرو النفط يعودون تدريجياً للأسواق

ترجمة: حسونة الطيب

تفرض فئة جديدة من المستثمرين الحذرين، مراجعة صارمة على العملاء، الذين استفاد معظمهم من تدفقات مخصصات نقدية مجانية قبيل انهيار أسعار النفط في منتصف 2014.

وشحذت أسعار النفط الحالية عند مستوى 50 دولاراً للبرميل، مقارنة بنحو 30 دولاراً في يناير من السنة الماضية، شهية هؤلاء المستثمرين، لكن شريطة أن تأخذ عوامل مثل، مراجعة العملاء لمزيد من المعرفة ومؤشرات الأداء الرئيسية والشفافية في المعلومات، معنى أكثر فائدة.

ووضح جلياً، تأثير إحجام المستثمرين عن دعم السوق الجريحة، عندما تراجعت أسعار النفط بما زاد عن 70% منذ 2014.

وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة من قبل، انخفاضاً بنحو 25% في الإنفاق على حقول النفط والغاز في 2015 إلى 583 مليار دولار، إضافة إلى 24% أخرى إلى 450 مليار دولار في 2016.