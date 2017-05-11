28 ألف وحدة استيطانية في القدس والضفة الغربية

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في عددها الصادر امس إن حكومة الإحتلال تخطط لبناء 28 ألف وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة خلال العقد القادم، مؤكدة

أن «هذا الاتفاق الذي يشتمل على بناء 15 ألف وحدة سكنية في أراضي الضفة الغربية سيتم عرضه أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته المرتقبة إلى تل أبيب». ووفق الصحيفة فإن رئيس اللجنة المسؤولة عن المخطط، قال: «أيام أوباما مرت، وسنصادق على خطة من دون قيود».

وصاغت وزارة الإسكان وبلدية القدس التابعتان للاحتلال اتفاقاً يعد الأكبر من نوعه لبناء أكثر من 28 ألف وحدة سكنية في القدس خلال العقد القادم، وسيعرض رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو الاتفاق أمام ترامب خلال زيارته المرتقبة بعد 10 أيام.

في الأثناء، اقتحم مئات المستوطنين مقام قبر النبي يوسف « في مدينة نابلس تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي بزعم أداء طقوس دينية.