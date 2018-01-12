«أرو واي» يقود التحدي في «شادويل»

محمد حسن (دبي)

يستضيف مضمار جبل علي، ظهر اليوم، سادس سباقاته لهذا الموسم)، والذي يحمل اسم (ديرة)، ويشتمل على ستة أشواط خصصت كلها للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة 71 خيلًا.

ويعتبر الشوط الثالث الرئيس في الحفل برعاية شادويل فارم وقيمة جوائزه 110 آلاف درهم، وتشارك فيه 12 خيلاً، تتنافس لمسافة 100 متر (شروط)، أبرزها الجواد «أرو واي» (بن غدير/فرينش).

ومن أبرز الخيول التي يتوقع أن تنافس الجواد «جولدن جراوند» (بن حرمش/دي سوذا) فقد كان رابعاً بميدان قبل أن يتأخر في العين قبل نحو شهر.

يستهل الحفل بسباق قوي لمسافة 1800 متر خصص للخيول تصنيف (71 – 79) تكافؤ، وتجمع المنافسة من جديد بين الجواد القوي «أصلان» (بنجدير/فرينش)، وهناك «بوا دي بولون» بقيادة زافير زياني، فقد جمعتهما المنافسة هنا قبل أسبوعين وحلا في المركزين الأول والثاني، وتفوق الأول بفارق قياسي بلغ 13 طولاً عن الوصيف.