موسم الجودو ينطلق بكأس الاتحاد

أبوظبي (الاتحاد)

يدشن اتحاد المصارعة والجودو موسمه الرياضي صباح اليوم بصالته الرئيسة بمقر الاتحاد بمنطقة المشرف في أبوظبي، مع إطلاله (عام زايد) بانطلاقة منافسات بطولة كأس الاتحاد بمشاركة 400 لاعب يمثلون 18 نادياً ومركزاً على وسط اهتمام كبير من الأندية والمراكز الأعضاء، تجاوباً مع المبادرة الوطنية المجتمعية، وتعد البطولة التي فاز بها الجزيرة في السنوات الثلاث الماضية، فرصة لمزيد من الإعداد والتحضير الفني لمسابقة دوري «زايد الخير» لعام 2018.

وكان محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس المصارعة والجودو وقف خلال اجتماعه أمس الأول مع لجنة الجودو بالاتحاد على استعداداتها للموسم الجديد بما يسهم في نجاح بطولات الاتحاد المحلية التي من شأنها أن تكشف عن مواهب جديدة، تمثل دعما للمنتخبات استفادة من جهود الأجهزة الفنية بالأندية والمراكز التي ظلت تعمل دعماً لمسيرة مجلس إدارة الاتحاد، والتي قدمت العديد من اللاعبين الصاعدين، ومن بينهم راشد المشجري، الذي شارك مؤخرا في بطولة أبوظبي جراند سلام التي أقيمت في صالة آيبيك أرينا في مدينة زايد الرياضية، وكان ندا خلال مبارياته، بجانب خليفة الحوسني الذي يشارك حاليا في معسكر إعداد المنتخب المقام في العاصمة المجرية بودابست، والذي يستمر لمدة 10 أيام في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة جراند سلام دوسلدورف الألمانية التي تقام 20 فبراير المقبل.