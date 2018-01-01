المغرب يستضيف ملتقى الشارقة للسرد سبتمبر المقبل

الشارقة (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتنظيم ملتقى الشارقة للسرد في الدول العربية، نقلت دائرة الثقافة في الشارقة رغبة صاحب السمو حاكم الشارقة بتنظيم الملتقى في المملكة المغربية في دورتها القادمة، جاء ذلك خلال استقبال محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال في المغرب لمحمد القصير مدير الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة بانتقال ملتقى الشارقة للسرد إلى أقطار الوطن العربي، مجدداً استمرار بلاده في تعزيز التعاون الثقافي مع دولة الإمارات، وتعزيز التعاون الوثيق بين وزارة الثقافة والاتصال المغربية ودائرة الثقافة بالشارقة، الذي أثمر في الفترة الماضية عن افتتاح بيتين للشعر في مدينتي تطوان ومراكش، كما أكد الوزير على الاستعداد الكامل لاستضافة الدورة الخامسة عشرة لملتقى الشارقة للسرد في سبتمبر القادم، شاكراً جهود صاحب السمو حاكم الشارقة بتفعيل المشهد الثقافي العربي، ودعمه اللامحدود للثقافة العربية في كافة مجالات الأدب والفنون.

يذكر أن ملتقى الشارقة قد انعقد في دورته الماضية بمدينة الأقصر المصرية تزامناً مع احتفالات الأقصر بوصفها عاصمة للثقافة العربية عام 2017، وقد شارك في الملتقى 60 كاتباً وأديباً من الدول العربية ودول المهجر، حيث ناقش الملتقى القصة القصيرة ورهان التجديد عبر محاور عدة هي: «القصة من التراث إلى الخيال الغيري»، «المرجعيات الثقافية في القصة القصيرة»، «القصة القصيرة من الخيال إلى واقع متوهج»، «القصة القصيرة والشبكة العنكبوتية تواصل أم انقطاع»، «القصة القصيرة جداً ومحاولات التأطير»، «تحولات القصة القصيرة بين الجماليات والضرورة» بالإضافة إلى القراءات القصصية التي تخللت الملتقى.