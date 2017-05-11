باوزا: لن أنظر للوراء وعلاج الأخطاء الدفاعية بداية المهمة

معتصم عبدالله (دبي)

قدم اتحاد الكرة بشكل رسمي مساء أمس، الأرجنتيني إدجاردو باوزا المدرب الجديد لـ «الأبيض»، بعد توقيعه عقداً، يتولى بموجبه تدريب المنتخب الأول، حتى نهاية مشوار المشاركة في نهائيات النسخة 17 لكأس آسيا بالإمارات، والمقررة من 5 يناير إلى 1 فبراير 2019، ورحب مروان بن غليطة رئيس الاتحاد خلال المؤتمر الصحفي بالمدرب الجديد، متمنياً له التوفيق في رحلة الاستحقاقات المقبلة مع «الأبيض»، مشيداً بدعم القيادة للمنتخب والاتحاد، في ظل رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، الرئيس الفخري لاتحاد الكرة.

وأكد مروان بن غليطة التمسك بآمال «الأبيض» في التأهل إلى مونديال «روسيا 2018» خلال المباريات الثلاث المقبلة، وقال: ما زلنا نتمسك بطموح التأهل، و«الأبيض» سيخوض مبارياته المقبلة في الدور الحاسم بشعار الفوز، وتقدم بالشكر لمدرب المنتخب السابق مهدي علي والجهازين الفني والإداري على ما قدموه في الفترة الماضية.

وقال إن «الأبيض» سيبدأ تحت قيادة باوزا رحلة جديدة بطموحات جديدة نحو صناعة منتخب قوي قادر على الإنجاز في كل البطولات، وأضاف: سنركز على الأمور التطويرية، وسنبني على النجاحات السابقة، والاستفادة من السلبيات والإيجابيات، والمرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع، وكلنا ثقة في لاعبينا وإمكانياتهم، لخوض غمار ما تبقى من مشوار التصفيات، ولفت إلى الطموح الكبير والتركيز في جميع المنتخبات، بداية بالأول وحتى المراحل السنية، وقال: مشوار باوزا لا يقتصر على المنتخب الأول، بل هناك تواصلاً مع المراحل السنية، لإكمال مشوار تأهيل المنتخبات، منوهاً إلى ترحيب المدرب الجديد بتواجد مدرب مواطن ضمن طاقمه الجديد.

بدوره عبر باوزا، عن شكره لاتحاد الكرة على فرصة تدريب الإمارات، وقال: أبدأ تحدياً مهماً في مشواري التدريبي مع «الأبيض»، وأتطلع إلى بداية تنظيم العمل مع الاتحاد، بحيث يكون المنتخب دائماً في المقدمة، وذكر أن أمامه فرصة لأسبوع، من أجل إنهاء الترتيبات المتعلقة بالتخطيط والتصور للمرحلة المقبلة، والتحضير للمباريات الثلاث أمام تايلاند خارج قواعده في 13 يونيو المقبل، قبل أن يستضيف السعودية في الجولة الثامنة في 31 أغسطس المقبل، ويلتقي العراق في الجولة الأخيرة في 5 سبتمبر.