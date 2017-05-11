ديوكوفيتش ونادال.. معاناة في «مدريد»

مدريد (أ ف ب)

أفلت الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانياً وحامل اللقب من الخروج المبكر من دورة مدريد الإسبانية الدولية لكرة المضرب، رابع دورات الماسترز للألف نقطة والبالغة جوائزها أكثر من 6 ملايين و400 ألف يورو، وحجز بطاقته إلى الدور الثالث بفوز صعب على الإسباني نيكولاس الماجرو 6-1 و4-6 و7-5.

وخسر ديوكوفيتش إرساله في الشوط الأول من المجموعة الأولى، لكنه كسب 6 أشواط متتالية وأنهاها في صالحه بسهولة 6-1.

واستعاد الإسباني المشارك ببطاقة دعوة، توازنه في الثانية وكسبها 6-4، قبل أن يضرب بقوة في الثالثة الحاسمة ويتقدم 3-صفر، بيد أن ديوكوفيتش أنقذ الموقف وحسمها في صالحه بصعوبة 7-5، وبالتالي المباراة في ساعتين و15 دقيقة.

ويلتقي ديوكوفيتش في الدور المقبل الإسباني فيليسيانو لوبيز الفائز على الفرنسي جيل سيمون 6-3 و3-6 و7-6 (7-3).