فيراري.. «توب 10»

ميسسنا (الاتحاد)

انضم الدراج الإيطالي روبيرتو فيراري من فريق الإمارات إلى قائمة العشرة الأوائل أمس الأول، في المرحلة الخامسة من الدورة المئوية لجولة إيطاليا، والتي فاز فيها بلقبها الدراج فيرناندو جافييرا من فريق كويك - ستيب فلورز في بلدة ميسسنا في مدينة صقلية.

وقال فيراري (34 سنة): السباق جاء شاقاً وكان باستطاعتنا بذل جهد، لكن الظروف والأحوال المناخية كانت عقبة أمامنا. وأوضح : زميلي مودولو لم يكن في حالته المثلى لذلك حاولت أن أندفع بسرعة إلى خط النهاية، إلا أنني تسرعت في ذلك وكان لا يزال متبقياً 400 متر من السباق، وواجهتنا ظروف جوية سيئة حيث تأثر أدائي سلباً بالرياح، أتطلع إلى المراحل الآتية من السباق بتقديم أداء أفضل.