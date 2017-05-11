حفل افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي الليلة

أحمد جمال الدين (باكو)

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الرابعة لألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها باكو عاصمة أذربيجان، وتختتم 22 مايو الجاري بمشاركة 57 دولة من 3 قارات، وسترحب باكو بالعالم في حفل الافتتاح الذي ينطلق في التاسعة مساء، والذي يروي قصة عالمية من السلام والأمل، ويحتفل بالمساهمة الهائلة التي قدمتها الحضارة الإسلامية للجميع، حيث يشهد تقديم صور عميقة للثقافة القديمة في أذربيجان في رحلة ملهمة من المعرفة والاكتشاف.

من ناحية أخرى، وصلت أمس إلى مقر القرية الرياضية بباكو منتخباتنا للجودو والرماية والكاراتيه ورفع الأثقال للمشاركة في الدورة، وكان في استقبالهم لدى وصولهم أحمد الطيب مدير وفدنا.

وأكد اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس اتحاد الكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، مستشار الاتحاد الآسيوي، أن المشاركة في الدورة تأتي ضمن أجندة الاتحاد وبرنامجه الموضوع للإعداد والتجهيز للمشاركة في أكبر المحافل والاستحقاقات على المستويات المختلفة.

وقال: نتعامل مع كل الأحداث بنفس القدر من الاهتمام ونتطلع للاستفادة منها بصفة مستمرة، فهي محطات دائمة لصقل وتطوير الأداء ومعالجة الأخطاء وعدم تكرارها في المستقبل، حيث تأتي المشاركة في هذه الدورة تماشياً مع استراتيجية اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بأهمية تطبيق مبدأ المشاركة من أجل المنافسة وتحقيق أفضل المعطيات لرياضة الإمارات.