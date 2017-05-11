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منتخبات الجودو والرماية والكاراتيه و«الأثقال» تصل باكو

حفل افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي الليلة
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تاريخ النشر: الجمعة 12 مايو 2017

أحمد جمال الدين (باكو)

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الرابعة لألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها باكو عاصمة أذربيجان، وتختتم 22 مايو الجاري بمشاركة 57 دولة من 3 قارات، وسترحب باكو بالعالم في حفل الافتتاح الذي ينطلق في التاسعة مساء، والذي يروي قصة عالمية من السلام والأمل، ويحتفل بالمساهمة الهائلة التي قدمتها الحضارة الإسلامية للجميع، حيث يشهد تقديم صور عميقة للثقافة القديمة في أذربيجان في رحلة ملهمة من المعرفة والاكتشاف.

من ناحية أخرى، وصلت أمس إلى مقر القرية الرياضية بباكو منتخباتنا للجودو والرماية والكاراتيه ورفع الأثقال للمشاركة في الدورة، وكان في استقبالهم لدى وصولهم أحمد الطيب مدير وفدنا.

وأكد اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس اتحاد الكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، مستشار الاتحاد الآسيوي، أن المشاركة في الدورة تأتي ضمن أجندة الاتحاد وبرنامجه الموضوع للإعداد والتجهيز للمشاركة في أكبر المحافل والاستحقاقات على المستويات المختلفة.

وقال: نتعامل مع كل الأحداث بنفس القدر من الاهتمام ونتطلع للاستفادة منها بصفة مستمرة، فهي محطات دائمة لصقل وتطوير الأداء ومعالجة الأخطاء وعدم تكرارها في المستقبل، حيث تأتي المشاركة في هذه الدورة تماشياً مع استراتيجية اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بأهمية تطبيق مبدأ المشاركة من أجل المنافسة وتحقيق أفضل المعطيات لرياضة الإمارات.

وأضاف: لدينا عناصر مميزة من اللاعبين واللاعبات في كل المراحل العمرية، ونطمح لتحقيق نتائج مشرفة في الدورة، لاسيما وأن منتخب الكاراتيه الذي يضم خليفة العبار وحوراء العجمي سبق لهما خوض محافل قارية وفازوا بالمراكز الأولى وتوجوا بالميداليات، ولابد أن نشير إلى غياب لاعب مميز وعلى درجة عالية من الكفاءة وهو مروان المازمي الذي يؤدي الخدمة الوطنية، وهي أولوية وواجب ورسالة نعتز بها وفخر لكل إنسان، وبالرغم من أهمية وجوده في مناسبة بهذا الحجم فإننا على يقين بأن زملاءه سيقومون بتقديم أفضل ما لديهم والسعي نحو حصد ميدالية ملونة باسم الإمارات. ... المزيد
     
 

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