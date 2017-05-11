الجزيرة يعانق درع «الخليج العربي» في «ليلة الفخر»

مصطفى الديب (أبوظبي)

يضرب الجزيرة موعداً مع التاريخ اليوم، عندما يرفع درع دوري الخليج العربي، عقب لقاء الظفرة في الساعة السادسة و10 دقائق مساءً، في «الجولة 26» والأخيرة للبطولة، وسيكون استاد محمد بن زايد معقل «فخر أبوظبي» بالعاصمة أبوظبي، مسرحاً للحدث التاريخي لبطل الدوري، ويعد رفع الجزيرة درع البطولة، وتتويجه به رسمياً حدثاً تاريخياً بكل المقاييس، خاصة أنها المرة الثانية التي يتوج بها الفريق باللقب، وربما يضرب بطل الخليج العربي موعداً جديداً مع التاريخ، بجانب التتويج الرسمي، إذا تمكن من تحطيم أرقام عدة، على رأسها الرصيد الأعلى في البطولة، حيث يملك 65 نقطة في رصيده، وفي حال الفوز يرتفع رصيده إلى «النقطة 68»، متفوقاً على الأهلي الذي سبق وأن وصل إلى 66 نقطة في نسخة العام الماضي، وهو أعلى رصيد جمعه فريق في دوري الخليج العربي.

وفي حال حقق الجزيرة الفوز سيضرب عصافير عدة بحجر واحد، وبجانب كسر الرقم التاريخي لعدد النقاط، فإنه سينتزع الفوز الثالث عشر على أرضه وبين جماهيره، وبالتالي حصد «العلامة الكاملة»، ليكون أول فريق يتمكن من الفوز في جميع المباريات التي خاضها على أرضه، من دون أن يفقد أي نقطة، سواء بالتعادل أو الخسارة.

على الجانب الآخر، يسعى الظفرة لكتابة صفحة جديدة في تاريخه مع الدوري، حيث يسعى لتحقيق الفوز، وجمع أكبر عدد من النقاط في تاريخ مشاركاته في البطولة بالوصول إلى «النقطة 38».

ويدخل الظفرة لقاء اليوم، من دون أي ضغوط، خاصة أنه يحتل المركز السابع في جدول الترتيب، وهو الأفضل له في دوري الخليج العربي، ويحاول لاعبوه بقيادة السوري محمد قويض المدير الفني للفريق التأكيد على أن الظفرة «الحصان الأسود» لنسخة الموسم الحالي لدوري الخليج العربي.