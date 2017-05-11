«إعمار» تنجز جسراً على ارتفاع 220 متراً وسط مدينة دبي

دبي (الاتحاد)

تمكنت شركة «إعمار العقارية» من إنجاز التحدي الهندسي لتصميم وبناء ورفع جسر علوي يربط فندق «العنوان سكاي فيو» مع برج «العنوان رزيدنسز سكاي فيو» وسط مدينة دبي.

ويصل ارتفاع جسر «سكاي بريدج» إلى أكثر من 220 متراً فوق سطح الأرض بارتفاع 22 متراً وعرض يبلغ 30 متراً في الحد الأقصى، وهو مكون من 3 طوابق تضم 8 وحدات دوبلكس من مجموعة «سكاي كوليكشن»، ومسبحاً مصمماً على طراز «إنفينيتي» بطول 70 متراً، ويطل على برج خليفة ونافورة «دبي فاونتن»، وغيرها من المعالم الفريدة الأخرى.

ومن المتوقع لجسر «سكاي بريدج» أن يصبح معلماً سياحياً جديداً، ويضيف قيمة اقتصادية جديدة للمدينة، وهو مشيد باستخدام 4.500 طن من الهياكل الفولاذية وتم رفعه بوساطة تقنية رافعات الشد الحبلية التي تم تصميمها خصيصاً لهذا المشروع، وعمل على المشروع فريق من الخبراء العالميين من خمس شركات مختلفة، وتم إنجازه خلال 365 يوماً بمساعدة أكثر من 300 مختص وعامل.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «إن بناء ورفع جسر «سكاي بريدج» هو ثمرة الجهود الجبارة والتعاون الوثيق لعدد من أبرز الخبراء العالميين في هذا المجال، والذين واجهوا تحديات مختلفة بأساليب مبتكرة. وكانت النتيجة أعجوبة هندسية ستكون نقطة مرجعية في تاريخ البناء الحديث. ويشكل «سكاي بريدج» قيمة مضافة إلى وسط مدينة دبي، ومصدر فخر جديد لبلادنا».

وواجه مشروع «سكاي بريدج» العديد من التحديات التصميمية في ضوء الأحمال الكبيرة من الفولاذ والإسمنت التي ينطوي عليها بناء الجسر، إضافة إلى الأحمال المرتبطة بالمسبح ومنصة بركة السباحة والواجهة. وتم أخذ الاختلاف في درجات الحرارة المحيطة بعين الاعتبار خلال مرحلة التصميم، وذلك لضمان ملاءمتها مع مناخ المنطقة، وتم كذلك تصميم إطار فولاذي من ثلاثة مستويات لدعم الأحمال الضخمة المنقولة إلى الجدران الأساسية للبرجين اللذين يربط بينهما الجسر.

ولمعالجة التحديات الإنشائية للجسر، تم تقسيم هيكله الرئيس إلى 5 أجزاء يزن كل منها 400 طن، والجزء الخامس هو الدعامة الضخمة في الوسط بوزن إجمالي يتجاوز 1500 طن، وتم رفع هذه الأوزان الهائلة باستخدام روافع عالية الكفاءة لا يتم استخدامها عادةً في المنطقة، كما تم استيراد روافع هيدروليكية خاصة من سويسرا لدعم إنشاء هذا المشروع.

وواجه المصممون تحدياً آخر في تركيب 8 رافعات بناء مصممة خصيصاً وتعين أن تجتمع معاً في الطابق الخمسين، أي على ارتفاع 200 متر في كلا البرجين.