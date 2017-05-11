أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مطارات أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» مذكرة تفاهم تعنى بتطوير أصر التعاون بين الشركتين في مجال تبادل الخبرات وتطوير المنشآت، ليعزز ذلك من مسيرة التقدم في قطاعات البنى التحتية في أبوظبي.

تم توقيع الاتفاقية في مقر مطارات أبوظبي، بحضور الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي، عبد المجيد الخوري، والرئيس التنفيذي بالإنابة لمساندة المهندس سويدان راشد سويدان الظاهري.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعاون الطرفين فيما بينهما، من خلال عقد ورشات عمل بين المختصين من قبل كل طرف بغرض تنسيق التعاون وتبادل الخبرات وتحديد التزامات ومهام الطرفين.

وشملت المذكرة البحث في سبل وآليات تأمين الموارد البشرية والعمالة في المجال الخدمي والفني والإداري لصيانة مرافق المطارات ومبانيها، وتعزيز التعاون في مجالات الإنشاءات والخدمات اللوجستية وإدارة العقود وفقاً للممارسة المهنية الأمثل.

وقال عبد المجيد الخوري: «تسعى مطارات أبوظبي لعقد الشراكات التي من شأنها دعم تقدم مسيرة الشركة لتنفيذ خطتها الطموحة لتطوير البنى التحتية. ومن خلال توقيع مذكرة التفاهم مع شركة رائدة في مجال إدارة المرافق كـ«مساندة» نكون قد مهدنا الطريق نحو توطيد أصر التعاون والتنسيق لتشكيل فريق عمل واحد يعمل على استيفاء ما يلزم لتحقيق خطة 2030 في ما يتعلق بقطاع الطيران المدني الرائد، مدعوماً بمرافق وخدمات عالمية المستوى، ليصبح مطار أبوظبي الدولي ضمن أفضل المطارات في تقديم القطاعات الخدمية».

من جهته، قال المهندس سويدان راشد الظاهري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في شركة أبو ظبي للخدمات العامة «مساندة»: «تشهد إمارة أبوظبي اهتماماً متزايداً على الساحة الدولية، وتحظى مشاريع التطوير التي تشهدها بسمعة واهتمام عالميين، وذلك بفضل البيئة الاستثمارية المتطورة التي توفرها، والمشروعات الرائدة التي تُنفذ في شتى المجالات، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع مطارات أبوظبي اليوم، ضمن هذا الإطار وانطلاقاً من الحرص على تنفيذ رؤى القيادة وتنفيذ توجيهاتها نحو تعزيز فرص التطوير وتأهيل بنية تحتية متفوقة».

وقال: «إن شركة «مساندة» حريصة كل الحرص على تنفيذ كل الأعمال الفنية وفق أرقى المعايير لخدمة مطارات أبوظبي، فمجال أعمال «مساندة» لا يقتصر على قطاعات التصميم والإنشاء وإنجاز مشاريع حكومية حيوية فقط، بل يتضمن أعمالاً في مجال إدارة المرافق، إذ تقدم حالياً خدمة إدارة 2713 مرفقاً ومبنى ضمن إمارة أبوظبي، من خلال فرق عمل متخصصة».