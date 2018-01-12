«نيويورك سيتي» ينقل خبراته لـ «صغار» مدارس أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

حضر عدد من اللاعبين النجوم في نادي نيويورك سيتي إلى أبوظبي، للإشراف على حصة تدريبية خاصة للاعبين واللاعبات الصغار خلال هذا الأسبوع. وحظي جميع اللاعبين الصغار من المشتركين في مدارس السيتي بأبوظبي، بفرصة لإبراز قدراتهم على ملاعب مدينة زايد الرياضية، بحضور جاك هاريسون ورودني والاس، وشون جونسون، والذين يشاركون في الجولة الترويجية التي تنظمها الاتحاد للطيران، وبعد انتهاء الحصة التدريبية، أجاب اللاعبون على تساؤلات الصغار واستفساراتهم حول طبيعة حياتهم الاحترافية في الملاعب.

ويشارك نادي نيويورك سيتي لكرة القدم ضمن منافسات دوري النخبة الأميركي. وتعود الحصة الأكبر في النادي إلى مجموعة السيتي التي يملكها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، كما تمتلك هذه المجموعة أيضًا ناديي مانشستر سيتي وملبورن سيتي. بدوره، قال سيمون هيويت، مدير مشروع مدارس سيتي: «من الرائع أن تحظى بوجود هؤلاء اللاعبين الصغار والموهوبين في مدارس السيتي، لقد تعلموا من لاعبين نادي نيويورك سيتي، ما يتوجب عليهم القيام به من أجل الوصول إلى القمة».

وأضاف: «نحن نسعى لتطوير المهارات والشخصيات وأسلوب العمل الجماعي، وقد حصلنا على مساعدة بالغة الأهمية، من خلال وجود نجوم كرة القدم، مثل جاك وشون ورودني، معنا هذا اليوم».