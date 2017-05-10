انخفاض أسعار الغاز المسال لشهر مايو

أبوظبي (الاتحاد)

حددت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» أسعار إعادة تعبئة الغاز المسال سعة 25 رطلاً عند 45 درهماً، مقارنةً مع سعر بيعها السابق البالغ 52 درهماً. وحددت سعر إعادة تعبئة الغاز المسال سعة 50 رطلاً عند 90 درهماً، مقارنةً مع سعر بيعها السابق البالغ 104 دراهم، وذلك بموجب تحديث الأسعار الشهري الذي تباشر الشركة العمل به واعتماده في العاشر من كل شهر. وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع» «تقوم أدنوك للتوزيع بمراجعة أسعار إعادة تعبئة إسطوانات الغاز المسال شهرياً وفق منهجية واضحة ومحددة، بحيث تأخذ بعين الاعتبار مراعاة مصالح المستهلكين وعملاء الغاز المنزلي المسال في دولة الإمارات، ومواكبة تغييرات الأسعار العالمية لمنتج الغاز». وأضاف «نحرص في أدنوك للتوزيع على تطبيق سعر البيع الجديد بالشكل الاقتصادي الأمثل الذي يحفظ حقوق جميع المستهلكين والعملاء، وبالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة». وتوفر «أدنوك للتوزيع» للمستحقين الغاز المسال بالسعر المدعوم، 20 درهماً لسعة 25 رطلاً و30 درهماً لسعة 50 رطلاً في أبوظبي والمناطق الشمالية من خلال بطاقة «رحال إ - غاز»، التي تصدرها الشركة.