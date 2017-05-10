الرئيس الفرنسي المنتخب يريد أوروبا «قوية»

باريس (وكالات)

أكد الرئيس الفرنسي المنتخب ايمانويل ماكرون، أنه يريد أوروبا «قوية قادرة على التحدث» مع القوى الكبرى، بينما واصل أمس مشاوراته لتشكيل الحكومة التي يترأس فرنسوا اولاند آخر اجتماعاتها الأسبوعية.

ويعمل ماكرون في مقره في الدائرة 15 من باريس بتكتم شديد على تشكيل حكومة لفرنسا التي تشهد انقساماً عميقاً، وتستعد للاستحقاق الانتخابي المقبل، الانتخابات التشريعية التي ستجري الدورة الأولى منها في 11 يونيو.

ويفترض أن يعلن اسم رئيس الحكومة الاثنين، وفي اليوم التالي تشكيلة الحكومة التي يفترض أن تضم 15 وزيراً وعدداً غير محدد من الوزراء المنتدبين.

وأمل ماكرون أن تستطيع أوروبا «السير إلى الأمام مجدداً»، وذلك في رسالة فيديو وجهها لمناسبة يوم أوروبا.