ترامب: اشكروني على عزل مدير «أف بي آي»

واشنطن (وكالات)

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) جيمس كومي، مطيحاً الرجل الذي يقود تحقيقاً واسع النطاق بشأن وجود صلات محتملة بين روسيا وفريق حملة سيد البيت الأبيض الانتخابية.

وأثار تحرك الرئيس الجمهوري المفاجئ، صدمة في واشنطن، وسرعان ما ندد به الديمقراطيون وبعض الجمهوريين.ودافع ترامب، عن قراره عزل كومي،

وكتب ترامب في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر: «كومي فقد ثقة كل شخص تقريبا في واشنطن، سواء كان جمهورياً أو ديمقراطياً. عندما تهدأ الأمور سيشكرونني».

وقالت إدارة ترامب، إن عزل كومي كان بسبب إدارته لتحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي خلال عام الانتخابات في استخدام المرشحة الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون لخادم بريدها الإلكتروني الخاص عندما كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية.