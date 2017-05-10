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ترامب: اشكروني على عزل مدير «أف بي آي»
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تاريخ النشر: الخميس 11 مايو 2017

واشنطن (وكالات)

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) جيمس كومي، مطيحاً الرجل الذي يقود تحقيقاً واسع النطاق بشأن وجود صلات محتملة بين روسيا وفريق حملة سيد البيت الأبيض الانتخابية.

وأثار تحرك الرئيس الجمهوري المفاجئ، صدمة في واشنطن، وسرعان ما ندد به الديمقراطيون وبعض الجمهوريين.ودافع ترامب، عن قراره عزل كومي،

وكتب ترامب في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر: «كومي فقد ثقة كل شخص تقريبا في واشنطن، سواء كان جمهورياً أو ديمقراطياً. عندما تهدأ الأمور سيشكرونني».

وقالت إدارة ترامب، إن عزل كومي كان بسبب إدارته لتحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي خلال عام الانتخابات في استخدام المرشحة الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون لخادم بريدها الإلكتروني الخاص عندما كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية.

وقال ترامب إنه عزل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي لأنه لم يكن يؤدي عمله بشكل جيد. وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي «ببساطة شديدة لم يكن يؤدي عمله بشكل جيد». ورفض ترامب الإجابة عن مزيد من المسألة بشأن العزل. ... المزيد
     
 