عواصم (وكالات)
شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، على ضرورة كبح جماح نظام الأسد وإيران ووكلائها، مطالباً موسكو لدى استقباله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالعمل على وقف القتل المروع في سوريا، مشيراً إلى امكانية العمل معاً من أجل ايجاد حل للنزاع المحتدم منذ أكثر من 6 سنوات.
من جهته، أكد لافروف عقب اللقاء في البيت الأبيض الذي حضره نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، أن ترامب يسعى إلى علاقات «مفيدة للطرفين» و«براغماتية مع موسكو، واصفاً مسؤولي الإدارة الأميركية الجديدة بأنهم «رجال أفعال يريدون عقد الصفقات وحل المشاكل».
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وهي المرة الأولى التي يستقبل فيها ترامب مسؤولاً روسياً على هذا المستوى، في الوقت الذي تمر فيه العلاقات بين البلدين بفترة توتر شديد خصوصاً بسبب الملفين السوري والأوكراني.
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وقبل مباحثاته مع الرئيس الأميركي، تباحث لافروف مع نظيره تيلرسون بمقر وزارة الخارجية في واشنطن. وتوقع الكرملين في وقت سابق أمس، أن تتركز مباحثات لافروف في واشنطن على إمكانية التعاون في الحرب ضد الإرهاب لاسيما في سوريا. كما تسعى موسكو لتأمين دعم أميركي لاتفاق «مناطق تخفيض التصعيد» في سوريا الذي أعلن عنه في أستانا الرابعة. بيد أن السفير الأميركي في كازاخستان جورج كرول أكد أمس، أن بلاده لا تنوي الانضمام لمفاوضات أستانا حول سوريا كمشارك، مكتفية بصفة المراقب.