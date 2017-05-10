الميليشيات تنهب مرتبات عمال النظافة في صنعاء

عدن (الاتحاد)

نهبت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية مرتبات عمال وموظفي قطاع البلدية والبيئة في العاصمة اليمنية صنعاء، ما تسبب في خلق إضراب شامل وتكدس كميات النفايات في المدينة، وتفاقم الأوضاع الصحية والبيئية.

وكشف مصدر في المجلس المحلي في صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيين، أن السلطة المحلية في صنعاء قامت بتوريد مبلغ مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2017، إلا أن هناك عملية نهب واستنزاف للإيرادات المحصلة، ما أدى إلى الأضرار بأكثر من 3200 عامل وموظف في صندوق النظافة وتحسين المدنية.

وأشار إلى أن الشوارع الرئيسة والفرعية غرقت خلال الأيام الماضية وسط كميات من النفايات والمخلفات جراء الإضراب الذي نفذه عمال النظافة.

وتعاني صنعاء ومحيطها أوضاعاً صحية وبيئية متدهورة أسهمت بشكل كبير في انتشار وباء الكوليرا، وارتفاع عدد حالات الإصابة منذ 27 أبريل الماضي.