تفكيك عبوات ناسفة في عدن

عدن (الاتحاد)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن إبطال كميات من المتفجرات والعبوات الناسفة التي تم زرعها من قبل عناصر إرهابية تحت جسر بحري في مديرية البريقة غرب المدينة. وأفاد مدير شرطة البريقة، النقيب صالح لحمان باعوضه، أن المتفجرات وضعت بداخل 3 أكياس بلاستيكية كبيرة تم إخفاؤها تحت جسر المدينة العام الذي يربط مديرية البريقة بباقي المديريات، مضيفا أن خبراء المتفجرات تمكنوا من إبطال مفعولها.

وأشار إلى أن الهدف من وضع تلك المتفجرات استهداف جسر المدينة وأن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على عبوات ناسفة في ذات المكان، مؤكدا أن أجهزة الأمن ستقوم بتعقب من يقف وراء هذه الإعمال الإجرامية التخربية، والضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بأمن الوطن والمواطن ومن يتعاون معهم.

في سياق آخر أصيب 4 مدنيين بجراح في انفجار لغم أرضي بإحدى الشاحنات الكبيرة أثناء مرورها بالقرب من جولة الكراع بمديرية دارسعد شمال عدن.

وأفاد مصدر أمني أن اللغم كان مزروعا على جانب الخط العام قبل أن ينفجر أثناء مرور شاحنة نقل حاويات. وأشار إلى أن اللغم من مخلفات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية التي قامت بزراعة العشرات من الألغام بصورة عشوائية أثناء سيطرتها على مديرية دارسعد خلال الحرب التي شنتها على عدن أواخر مارس 2015.