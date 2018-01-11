9 أبسطة ترسم لوحة «أبوظبي جراند سلام 4»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

تنطلق صباح اليوم منافسات الجولة الرابعة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، من صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة قياسية من اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات من سن 14 عاماً، وحتى «الماسترز 4»، على جوائز تبلغ قيمتها 190 ألف دولار لأصحاب المراكز الأولى.

وتقام المنافسات على 9 أبسطة لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي قامت بالتسجيل من مايو الماضي، وحتى الاثنين الماضي، حيث أكدت نخبة من اللاعبين المحترفين في العالم مشاركتهم في الحدث، بحثاً عن نقاط التصنيف العالمي وعن الجوائز الأعلى في كل الجولات.

ورحب عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين المحلي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، بالمشاركين من مختلف دول العالم، وأكد على ثقته في أبناء وبنات الإمارات للمنافسة بكل قوة على حصد الميداليات والمراكز الأولى، لتعزيز مكانتهم من جديد على خريطة الرياضة العالمية في «عام زايد»، والتأكيد على الولاء والانتماء لوطنهم وقيادتهم الرشيدة، وإبراز ما وصلت إليه مستوياتهم من تطور على ضوء البرامج التدريبية المعتمدة وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وقال الهاشمي: الجولة تأتي بعد يومين فقط من التتويج بـ 3 ألقاب في جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي، وهي جائزة أفضل مؤسسة رياضية في تمكين المرأة، وجائزتان إضافيتان لاثنين من لاعبي ولاعبات الجو جيتسو البارزين، وهم عمر الفضلي، ووديمة اليافعي، ونحن إذ نفخر بتلك الإنجازات نعتبرها دافعاً لتحقيق المزيد منها في المستقبل، خصوصاً أنها تحمل اسم رمز الإبداع والتميز في العالم، وفي ظني أن تعدد الإنجازات التي تحققها رياضة الجو جيتسو تحملنا مسؤولية كبيرة تجاه أبنائنا في الوطن، وتحفزنا على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على الصدارة الآسيوية، وحصد الميداليات الملونة على المستوى العالمي.