سلطان القاسمي يعتمد إطلاق جائزة الشارقة للدراسات العربية والمعجميات

القاهرة (الاتحاد)

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس مجمع اللغة العربية في الشارقة، ظهر يوم أمس الأول الثلاثاء، وبحضورالمهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، رئيسي مجامع اللغة العربية في كل من السودان وموريتانيا، ورئيس مكتب التنسيق والتعريب في الرباط، وذلك بمكتبة اتحاد المجامع اللغوية والعلمية العربية بجمهورية مصر العربية.

وفي لقاء سموه الأول، والذي جمعه بالدكتور الخليل النحوي رئيس مجلس اللسان العربي بموريتانيا، استعرض سموه مع النحوي النظام الأساسي والداخلي للمجلس، واطلع منه مقترح أعضاء المجلس الذي اشتمل على فئات عمرية مختلفة من المجتمع الموريتاني، حيث ضم أعضاء من الشيوخ والشباب اجتمعوا على حب اللغة وخدمتها.

وأثنى صاحب السمو حاكم الشارقة على جهود الدكتور الخليل النحوي في اختصار طريق طويل للعمل اللغوي في موريتانيا، وبارك له هذا الإنجاز العظيم بإنشاء المجلس، مثنياً كذلك على جهود الحكومة الموريتانية في تذليل الصعاب أمام ذلك الإنجاز.

بدوره تقدم النحوي بخالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لسموه على ما قدم من دعم لهم.