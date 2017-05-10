  • الخميس 14 شعبان 1438هـ - 11 مايو 2017م

التقى عدداً من رؤساء مجامع اللغة العربية في القاهرة

سلطان القاسمي يعتمد إطلاق جائزة الشارقة للدراسات العربية والمعجميات
حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 11 مايو 2017

القاهرة (الاتحاد)

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس مجمع اللغة العربية في الشارقة، ظهر يوم أمس الأول الثلاثاء، وبحضورالمهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، رئيسي مجامع اللغة العربية في كل من السودان وموريتانيا، ورئيس مكتب التنسيق والتعريب في الرباط، وذلك بمكتبة اتحاد المجامع اللغوية والعلمية العربية بجمهورية مصر العربية.

وفي لقاء سموه الأول، والذي جمعه بالدكتور الخليل النحوي رئيس مجلس اللسان العربي بموريتانيا، استعرض سموه مع النحوي النظام الأساسي والداخلي للمجلس، واطلع منه مقترح أعضاء المجلس الذي اشتمل على فئات عمرية مختلفة من المجتمع الموريتاني، حيث ضم أعضاء من الشيوخ والشباب اجتمعوا على حب اللغة وخدمتها.

وأثنى صاحب السمو حاكم الشارقة على جهود الدكتور الخليل النحوي في اختصار طريق طويل للعمل اللغوي في موريتانيا، وبارك له هذا الإنجاز العظيم بإنشاء المجلس، مثنياً كذلك على جهود الحكومة الموريتانية في تذليل الصعاب أمام ذلك الإنجاز.

بدوره تقدم النحوي بخالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لسموه على ما قدم من دعم لهم.

والتقى بعدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بالدكتور حسن البشير رئيس مجمع اللغة العربية في الخرطوم، وناقش الجانبان عدداً من القضايا والمشاريع التي تخدم اللغة العربية، حيث أكد سموه على ضرورة دعم مشروع المدونة الإسلامية ودعم مشروع تطوير مبنى مجمع اللغة العربية بالسودان. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 