«جود» تخطف لقب سباق بري دجلفور

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت خيول ياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، انتصاراتها في أوروبا حين خطفت المهرة الناشئة «جود» الأضواء بفوز مستحق بسباق بري دجلفور لمسافة 1400 متر الذي أقيم أمس الأول بمضمار بورودو بفرنسا.

اجتمع للسباق المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات 9 أمهار ومهرات، وتميز السباق بالإثارة والتشويق خاصة في الفورلنج الأخير، قبل أن تتمكن «جود» من حسم الصراع لصالحها، بعد مجهود سخي ساهم فيه الفارس الكساندر جافلين، بإشراف المدرب دي جوليمين.

وتمكنت «جود» من التفوق بفارق نصف طول عن المهر «منفرد» للشقب ريسنج بإشراف توماس فورسي وقيادة جان بابتست هاميل، فيما جاء في المركز الثالث «الشامي» لفايز العلويط بإشراف توماس فورسي وقيادة جوليان اوج.

وتمكنت «جود» من قطع مسافة السباق في زمن قدره 1:36:59 دقيقة، فيما جاء في المركز الرابع «عيون» ممثل ياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دايمين ووتريجانت وبقيادة فالنتين سيجوي.

يذكر أن «جود» هي أخت شقيقة من الأم والأب للنجمة «مبروكة» المنحدرة من نسل «مهاب» والفرس «شمايل» من عائلة «كسبروي»، وسبق لـ «مبروكة» الفوز بسباق بري دجلفور في سن ثلاث سنوات.

وأكد مسلم العامري مدير ياس لإدارة سباقات الخيل أن السباق اتسم بالإثارة والقوة وإن «جود›› قدمت مستوى جيداً خلال مراحل السباق ونالت قصب السبق.

وأضاف: خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حققت إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة الانتصارات التي حققتها خيول سموه محلياً وعالمياً، والفوز ثمرة من ثمار الدعم المتواصل لسموه وتوجيهاته الرشيدة، وأشاد العامري بالمستوى الذي قدمته «جود» الأخت الشقيقة للفرس «مبروكة» بعد أن حققت فوزها الأول بجدارة واستحقت اللقب.