عبدالله عامر (الذيد)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن ختام فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن «الذيد - 2018» والذي انطلق 7 يناير الجاري وشهد إقامة 125 شوطا لفئات «الحقايق» و«اللقايا» و«الإيذاع» و«الثنايا» و«الحول والزمول» على ميدان الذيد وزعت معها 12 رمزا للفائزين بأشواط الرموز.

شهد منافسات اليوم الختامي الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن، وانتزعت «الظفرة» سيف الشوط الرئيسي الأول والمخصص للحول المفتوح لمسافة 8 كلم لتهدي محمد زايد المنصوري الناموس وقطعت المسافة في زمن قدره 12:33:9 دقيقة، وجاءت في المركز الثاني «العزرة» لمحمد زايد المنصوري وبتوقيت 12:34:7 دقيقة، وحلت ثالثة «مرموقة» لسعيد راشد غدير الكتبي وبتوقيت بلغ 13:35:5 دقيقة.

وفي الشوط الثاني والمخصص للزمول المفتوح ظفر «الأسد» لمحمد سلطان مرخان بالناموس وحلق مع الخنجر وسيارة رنج روفر بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 12:51:4 دقيقة، تاركا المركز الثاني ل «منقذ» بقيادة عبيد سعيد منانة الكتبي وبزمن قدره 12:54:8 دقيقة، وحل «شاهين» لخليفة سلطان بالرشيد السويدي في المركز الثالث بزمن قدره 12:56:0 دقيقة.

وفي الشوط الثالث المخصص للحول المحليات كان الموعد مع «حشيمة» لمحمد زايد خلفان المنصوري لتنتزع الكأس وسيارة أنفنيتي بعد أن قطعت المسافة في زمن قدره 12:42:4 دقيقة، وجاءت في المركز الثاني «المدينة» لزايد محمد زايد المنصوري بتوقيت بلغ 12:43:5 دقيقة، وحلت في المركز الثالث «هملولة» لمبارك محمد زيتون المنصوري وبزمن قدره 12:45:5 دقيقة.