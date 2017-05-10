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السباق لاستضافة الألعاب الأولمبية يبدأ أمتاره الأولى

لوس أنجلوس «24» .. «اتبعوا الشمس»
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تاريخ النشر: الخميس 11 مايو 2017

لوس أنجلوس (أ ف ب)

قبل أربعة أشهر من اختيار المدينة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، تقوم لجنة التقييم التابعة للجنة الأولمبية الدولية هذا الأسبوع بزيارة المدينتين المرشحتين: لوس أنجلوس الأميركية وباريس.

وبدأت زيارة اللجنة لمدينة لوس أنجلوس أمس، ولدى اللجنة المسؤولة عن ملف ترشح المدينة الأميركية، ثلاثة أيام لإقناع الأولمبية الدولية بجهوزيتها للاستضافة منذ هذا الأسبوع.

ويقول رئيس «لوس أنجلوس 2024» كايسي فاسرمان على أن «لوس أنجلوس هي الترشيح الذي يستطيع الربط بين الألعاب الأولمبية والمستقبل. لدينا دعم مكثف من الرأي العام وكل البنى التحتية التي نحن في حاجة إليها، موجودة حالياً».

يتابع: «عندما تستبعد عاملي الخطر هذين، يمكنك أن تصبح متفرغاً لخدمة الحركة الأولمبية خلال سبع سنوات. لا توجد أي مدينة اخرى تستطيع قول الأمر ذاته». وعلى غرار ما قام به أسلافهم منظمو أولمبياد 1984، يؤمن مسؤولو «لوس أنجلوس 2024» بامتلاكهم ملف ترشيح قادر على إعادة صياغة التاريخ الأولمبي، وذلك في مواجهة الزيادة الكبيرة في موازنات الألعاب وعدم حماسة الحكومات والمواطنين لاستضافة الحدث، وهو ما تجلى في انسحاب هامبورج الألمانية وبوسطن الأميركية وروما وبودابست من السباق لاحتضان دورة 2024.

ووضعت «لوس أنجلوس 2024» على جدول أعمال وفد اللجنة الأولمبية الدولية زيارات للكوليزيوم «مجمع رياضي» وستايبلز سنتر «صالة لمختلف الرياضات» وجامعة «يو سي إل إيه» جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وهي مواقع رمزية في مشروعها. ... المزيد
     
 

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