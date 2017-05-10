الحمادي: طموحات كبيرة لـ «الأثقال»

دبي (الاتحاد)

أعرب فيصل الحمادي، أمين عام اتحاد رفع الأثقال، عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية وتقديم مستويات مشرفة في الدورة عن طريق الرباعة عائشة البلوشي، التي تعد من أقدم اللاعبات وأكثرهن خوضاً للبطولات المهمة، ومنها دورة الألعاب الأولمبية الماضية بريو دي جانيرو، إلى جانب الرباع المر راشد المري الذي كسر رقمه الشخصي في البطولة الآسيوية الأخيرة للرجال والسيدات التي أقيمت بعشق آباد.

وقال: الدورة ستكون محطة قوية للرباعين المشاركين في ظل وجود أفضل الرياضيين من مختلف الدول المشاركة، وهو الأمر الذي يمنحهما خبرة إضافية لحدث بتلك القيمة ينظم كل 4 سنوات، وسط مشاركة العديد من المدارس المعروفة في رفع الأثقال من آسيا وأفريقيا والتي ستكون حاضرة بقوة.

وأضاف: نحن نثق في قدرات لاعبينا وقوة إرادتهم لتمثيل وطننا الغالي، حتى نكون خير سفير له في هذه الألعاب التي سيقدم من خلالها وفدنا رسالة تحمل أسمى معاني المحبة والسلام والتضامن.

وقال: المكاسب تتعدد في مثل هذه المشاركات، فهي فرصة لزيادة الاحتكاك والقدرة على التنافس في أجواء نموذجية، خاصة أن هناك دولاً لها باع وتاريخ طويل ستوجد، والفرصة قائمة للظهور المشرف وعكس المستوى المتقدم والمرحلة المشرفة التي وصلت إليها رياضة الإمارات، بعد سنوات من العمل الدؤوب والجهد المتواصل من أبنائنا وبناتنا في كل المحافل، وليس بالجديد عليهم حصد النجاحات واحدة تلو الأخرى طالما تسلحوا بحب الوطن والرغبة في إعلاء رايته دائماً.