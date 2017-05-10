رفع علم الإمارات في القرية الرياضية الليلة

دبي (الاتحاد)

تجرى مساء اليوم مراسم رفع علم الإمارات في القرية الرياضية لدورة الرابعة لألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها عاصمة أذربيجان باكو وتنطلق غداً وتستمر حتى 22 مايو الجاري بمشاركة 57 دولة من 3 قارات، وتشارك فيها الإمارات بـ28 لاعباً ولاعبة ينافسون في 8 رياضات.

ويحضر مراسم رفع علم الإمارات الدكتور محمد أحمد هامل القبيسي سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان وعدد من الشخصيات العامة والرياضية، حيث تنطلق بعدها العروض الفلكلورية والاستعراضات التراثية والثقافية لأذربيجان.

وتغادر صباح اليوم أولى طلائع منتخباتنا المشاركة في الدورة، وتتضمن الألعاب التي يخوض فيها رياضيونا التحدي من أجل رفع علم الوطن على منصات التتويج الرماية، وألعاب القوى، ورفع الأثقال، والجودو، والتايكواندو، والكاراتيه، وكرة الطاولة، وألعاب أصحاب الهمم.

وتضم الفرق المتوجهة اليوم إلى باكو الرماية والتي يمثلنا فيها الثلاثي الشيخ سعيد بن مكتوم الذي اختِير (سفيراً للألعاب) في النسخة، ومحمد حسين علي أحمد، وسيف بن فطيس، وذلك بفئة الإسكيت، وعبد الله محمد بوهليبة، وحمد الكندي، وظاهر حمد العرياني بفئة التراب، وأحمد الحفيتي بمنافسات البندقية 10 أمتار رجال، ولطيفة يعقوب المازمي في البندقية مسافة 10 أمتار سيدات، بالإضافة إلى فريق الجودو، والذي يضم كلاً من خليفة الحوسني لوزن 66 كجم، وميهال ميرشتاين لوزن 90 كجم، وإيفان ريمانكو لوزن 100 كجم.