أبوظبي تكسب البندقية ودبي تفوز بالمسدس

العين (الاتحاد)

حققت القيادة العامة لشرطة دبي المركز الأول في مسابقة مسدس 25 متر لفرق الرجال بعد أن جمعت 1662 نقطة في منافسات اليوم الثالث لبطولة الشرطة للرماية الأولمبية في نسختها الثامنة المقامة حاليا على ميدان الرماية بنادي العين للفروسية والرماية والجولف، وتشتمل على منافسات البندقية 50 مترا راقدا رجالا، والبندقية 50 مترا راقداً سيدات، المسدس 25 مترا رجالا، والمسدس 10 أمتار رجال، والمسدس 10 أمتار سيدات والمسدس 50 مترا رجالا. وجاءت مدرسة الشرطة الاتحادية في المركز الثاني برصيد بلغ 1600 نقطة، بينما احتلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي المركز الثالث بعد أن بلغ رصيدها 1589 نقطة.

شهد المنافسات العقيد عارف علي الريس مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، والعقيد محمد سعيد الخاطري مدير منتخبات الرماية لشرطة دبي، والمقدم عبدالله عبدالرحمن الحميدي نائب مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، والمقدم الدكتور سعود سالم الجنيبي رئيس قسم المسابقات والمنتخبات باتحاد الشرطة الرياضي.

وأسفرت مسابقة بندقية 50 مترا راقداً لفرق السيدات عن فوز القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمركز الأول برصيد 1216 نقطة، وجاءت القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الثاني برصيد 1213 نقطة بينما احتلت القيادة العامة لشرطة الشارقة المركز الثالث برصيد 1183 نقطة.

وعلى صعيد مسابقة بندقية 50 مترا راقداً لفردي السيدات نالت مساعد أول أسماء سالم النعيمي من شرطة أبوظبي المركز الأول بعد أن جمعت 611 نقطة، تلتها ملازم أول مريم أحمد عبدالكريم من شرطة دبي في المركز الثاني برصيد 610 نقاط، وجاءت نقيب عفراء خليفة البادي من شرطة أبوظبي في المرتبة الثالثة برصيد 604 نقاط.

وتفوق ملازم أول معاذ جمعة سالم من شرطة دبي في مسابقة مسدس 25 مترا لفردي الرجال محققاً 557 نقطة، وجاء في مركز الوصيف الرائد عبدالله سلطان الجلاف من شرطة دبي برصيد 556 نقطة، تلاه زميله ملازم عبدالله إبراهيم هاشم برصيد 549 نقطة.

وفي نهاية المسابقات توج العقيد عارف علي الريس الفائزين.