بولانك: العزيمة منحتني لقب «جبل إينتا»

أبوظبي (الاتحاد)

عبر جان بولانك دراج فريق الإمارات، المتخصص بسباقات التسلق عن سعادته بالفوز بلقب أولى المراحل الجبلية في جولة إيطاليا حيث أنهى سباق التسلق الطويل على جبل إينتا (وهو جبل بركاني نشط في صقلية)، وذلك في المرحلة الرابعة من الدورة المئوية لجولة إيطاليا أمس الأول، وارتدى بولانك القميص الأزرق (ماليا أزورا) باعتباره الفائز الأول في تصنيف السباقات الجبلية.

وقال بولانك (25 عاماً)، والذي احتفل بعيد ميلاده في الثاني من مايو الجاري: أشعر بغبطة وسعادة كبيرتين، لقد كانت مرحلة صعبة وشاقة، وبخاصة بعد أن تصدرت المجموعة المتقدمة معظم الوقت خلال التسلق، وعندما اقتربت من النهاية كان الإجهاد قد نال مني، لكنني كنت مصمماً على بذل كل ما أستطيع، وأود هنا التوجه بالشكر الجزيل للفريق والإدارة والرعاة على دعمهم الكبير.

وأضاف: لقد خضت تدريباً مكثفاً على التسلق على جبل إينتا في مارس وأبريل الماضيين، ومن الرائع أن يثمر هذا التدريب بهذا الفوز الكبير، سوف أفتخر بارتدائي (ماليا أزورا) وآمل أن أتمكن من الاحتفاظ به طيلة مراحل الجولة، أشعر بالسعادة حقاً بعد فوزي للمرة الثانية في أولى المراحل الجبلية حيث كررت إنجاز عام 2015، إنه شعور رائع.

من جانبه، قال ماركو مارزانو، المدير الرياضي لفريق الإمارات: لقد كان فوزاً مذهلاً لنا كفريق ولبولانك تحديداً، وخاصة أنه تحقق بعد مسار طويل، لقد كُلف بولانك بمهمة الالتحاق بالمجموعة المتقدمة ونجح في تصدر السباق والمحافظة على الصدارة حتى النهاية، وقد أحسن إدارة طاقته بشكل ممتاز ما ساعده على تحقيق الفوز، ونأمل أن يكون هذا الإنجاز هو الأول في سلسلة من الانتصارات خلال السباق.