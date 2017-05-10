حاكم رأس الخيمة يهنئ فيصل بن حميد برئاسة «عربي الدراجات»

رأس الخيمة (الاتحاد)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه، الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، والذي فاز مؤخراً برئاسة الاتحاد العربي لدورة انتخابية جديدة، ليحتفظ بكرسي الرئاسة والمقر لأربع سنوات مقبلة. وهنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، الشيخ فيصل بن حميد القاسمي بالفوز بالمقعد العربي، متمنياً التوفيق له في مهمته، والوصول برياضة الدراجات العربية للمستوى المطلوب الذي يليق باحتضان الإمارات المقر العربي ورئاسة الاتحاد.

وأهدى الشيخ فيصل بن حميد القاسمي الإنجاز الإداري العربي إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وقال: هذا أقل شيء نهديه إلى سموه، لدعمه الكبير ولمساندته لي على مدار 26 عاماً، وأيضاً خلال وجودي على مقعد رئاسة الاتحاد المحلي، وعضوية الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة.

كانت الجمعية العمومية للاتحاد العربي بالمغرب قد شهدت فوز الشيخ فيصل بن حميد القاسمي بالرئاسة لفترة جديدة باكتساح بـ11 صوتاً مقابل 3 أصوات لمنافسه، وتم انتخاب 6 أعضاء من أصل 9 مرشحين هم، المغربي محمد بلماحي، والتونسي نوفل مرشاوي، والجزائري مبروك قربوع، والسوداني بشير خالد، والأردني جمال الفاعوري، واللبناني فاتشه زادوريان، بجانب الفلسطيني كريم عبد الهادي كعضو دائم في الاتحاد، وفازت المغربية كريمة صلاح الدين بالمقعد الخاص بالمرأة.

ووجه الشيخ فيصل بن حميد القاسمي الشكر إلى المغرب لاستضافتها الجمعية العمومية، كما وجه الشكر لمجلس الشارقة الرياضي الداعم الأكبر لنشاط الاتحاد العربي، وإلى اتحاد اللجان الوطنية العربية التي حرصت على الوجود ومثلها سعد السفياني الأمين العام المساعد.

واعتبر الشيخ فيصل بن حميد القاسمي اتصال الأمير طلال بن بدر بن سعود آل سعود رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وتهنئته له ولزملائه فور تشكيل المجلس الجديد دعم كبير وثقة غالية.

وأعرب الشيخ فيصل بن حميد القاسمي عن سعادته بالتهنئة التي تقدم بها الشيخ سهيل بن أحمد المكتوم منافسه على مقعد الرئاسة له بعد فوزه بمنصب الرئيس، مؤكداً أن أبواب الاتحاد العربي مفتوحة لآرائه واقتراحاته في تطوير الدراجة العربية، ولو كان الشيخ سهيل بن أحمد المكتوم قد فاز بالرئاسة لكنت أول المهنئين له وأكبر الداعمين لمسيرته في مجال اللعبة؛ لأننا أبناء الإمارات، ومثل هذه المناصب الإدارية إضافة للرياضة الإماراتية وفخر أن نظل في رئاسة الاتحاد على مدار 26 عاماً.

وأشار إلى أن ثقة الجمعية العمومية للاتحاد العربي ومطالبته بالاستمرار في منصبه يمثل مسؤولية كبيرة في المرحلة المقبلة التي تتطلب العمل الكثير من أجل تطوير اللعبة والوصول بها إلى أفاق أكبر مما وصلت إليه الآن.