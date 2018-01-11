كأس الإمارات لليد.. 3 مباريات في الجولة السادسة

دبي (الاتحاد)

تعود مباريات كأس الإمارات لكرة اليد بالجولة السادسة خاصة أن لجنة المسابقات ضغطت المباريات بحيث تقام جولة الجمعة والسبت وتليها جولة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وتشهد الجولة السابقة 3 مباريات حيث يلتقي في الخامسة مساء اليوم النصر مع الجزيرة بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر والعين مع شباب الأهلي- دبي بصالة البنفسج، وتستكمل الجولة غدا بلقاء الشارقة مع الوصل بصالة الملك الشرقاوي.

ويتصدر الشارقة المسابقة بعد الجولة الخامسة برصيد 14 نقطة، يليه في المركز الثاني الجزيرة برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن شباب الأهلي- دبي الذي جاء في المركز الثالث بنفس الرصيد من الأهداف، فيما جاء النصر في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، والوصل في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، والعين السادس والأخير برصيد 5 نقاط.

كانت الجولة الماضية قد أسفرت عن فوز الوصل على النصر 24-23، والشارقة على العين 31-24، والجزيرة على شباب الأهلي دبي 32-23.

وتسعى الأندية المشاركة في البطولة بالاستفادة من المباريات في الدفع بالصف الثاني خاصة الفرق التي لديها عدد كبير من اللاعبين الدوليين في صفوف المنتخب.

من ناحية أخرى، وافقت إدارة نادي الشارقة على انتقال شاهين حسن لاعب الفريق الأول إلى صفوف الوصل بشكل نهائي، ومن المنتظر أن يشارك شاهين مع فريقه الجديد الوصل أمام فريقه السابق الشارقة في مباراة الغد.

على جانب آخر، تعود إلى البلاد اليوم بعثة منتخب الرجال بعد انتهاء المعسكر الذي أقيم في السعودية لعب خلاله 3 مباريات تجريبية في إطار الاستعداد للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم بكوريا الجنوبية من 18 إلى 28 يناير الجاري، ويعود المنتخب للتدريب بعد غد على أن يغادر مساء الاثنين المقبل متوجها إلى مدينة سون الكورية للدخول في أجواء البطولة.